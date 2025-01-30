Польща збудує морську вітроелектростанцію Baltica 2 — у чому її унікальність
Категорія
Економіка
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Польща збудує морську вітроелектростанцію Baltica 2 — у чому її унікальність

Baltica 2
Джерело:  Polskie Radio

Польська енергетична група (PGE) та данська компанія Orsted побудують морську вітроелектростанцію Baltica 2. Вона буде однією з найбільших у світі.

Головні тези:

  • Морська вітроелектростанція Baltica 2 у Польщі буде однією з найбільших у світі, з потужністю 1,5 ГВт, що перевершує попередні стандарти вітрових електростанцій.
  • Проєкт Baltica 2 є важливим компонентом політики зміцнення енергетичної безпеки Польщі, сприяючи забезпеченню зеленою енергією мільйони домогосподарств та зниженню цін на електроенергію.
  • Будівництво Baltica 2 здійснюватиметься у співпраці між польською енергетичною групою PGE та данською компанією Orsted, що дозволить створити потужну та ефективну вітрову ферму.
  • Цей унікальний проєкт є стратегічним кроком для Польщі у сфері забезпечення стійкого та чистого джерела енергії для своїх громадян та підвищення енергетичної незалежності країни.

Польща збудує морську вітроелектростанцію Baltica 2

Електростанція буде розташована в польській частині Балтійського моря між Усткою та Хочевом.

Прем'єр-міністр Дональд Туск під час виступу на церемонії початку будівництва зазначив, що вартість ВЕС сягне 30 мільярдів злотих, а її потужність — 1,5 ГВт.

Це перевершує всі попередні уявлення про вітрові електростанції.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі

Президент Польської енергетичної групи Даріуш Мажец своєю чергою зазначив, що цьогоріч розпочнеться виробництво та монтаж фундаментів.

Інвестиція сприятиме зниженню цін на електроенергію для споживачів. Baltica 2 забезпечить зеленою енергією близько 2,5 млн домогосподарств.

Baltica 2 складатиметься зі 107 турбін потужністю 14 мегаватів кожна, розташованих на площі близько 190 км². Відстань від берега до найближчої турбіни на морі становитиме приблизно 40 км.

Для морської вітрової електростанції буде збудовано чотири морські трансформаторні станції. Baltica 2 є частиною політики зміцнення енергетичної безпеки Польщі. Це стратегічний проєкт, він стане однією з найбільших вітрових ферм у світі.

Польща масштабує проєкт “Східний щит”

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

30 листопада 2024 року польський прем'єр відвідав першу завершену ділянку фортифікаційної системи, яка будується вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

Під час брифінгу біля населеного пункту Домбрівка (Вармінсько-Мазурське воєводство) Туск наголосив, що чим краще охороняється польський кордон, тим менший він доступний для тих, хто має погані наміри. Зокрема завдяки інвестиціям Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими.

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