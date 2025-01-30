Польща збудує морську вітроелектростанцію Baltica 2 — у чому її унікальність

Польська енергетична група (PGE) та данська компанія Orsted побудують морську вітроелектростанцію Baltica 2. Вона буде однією з найбільших у світі.
Головні тези:
- Морська вітроелектростанція Baltica 2 у Польщі буде однією з найбільших у світі, з потужністю 1,5 ГВт, що перевершує попередні стандарти вітрових електростанцій.
- Проєкт Baltica 2 є важливим компонентом політики зміцнення енергетичної безпеки Польщі, сприяючи забезпеченню зеленою енергією мільйони домогосподарств та зниженню цін на електроенергію.
- Будівництво Baltica 2 здійснюватиметься у співпраці між польською енергетичною групою PGE та данською компанією Orsted, що дозволить створити потужну та ефективну вітрову ферму.
- Цей унікальний проєкт є стратегічним кроком для Польщі у сфері забезпечення стійкого та чистого джерела енергії для своїх громадян та підвищення енергетичної незалежності країни.
Польща збудує морську вітроелектростанцію Baltica 2
Електростанція буде розташована в польській частині Балтійського моря між Усткою та Хочевом.
Прем'єр-міністр Дональд Туск під час виступу на церемонії початку будівництва зазначив, що вартість ВЕС сягне 30 мільярдів злотих, а її потужність — 1,5 ГВт.
Президент Польської енергетичної групи Даріуш Мажец своєю чергою зазначив, що цьогоріч розпочнеться виробництво та монтаж фундаментів.
PGE i @Orsted_PL rozpoczęły budowę Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2. Dzięki 107 turbinom o łącznej mocy 1,5 GW Baltica 2 będzie mogła dostarczyć zieloną energię do ponad 2,5 mln domów w Polsce, znacząco przyczyniając się do transformacji polskiej energetyki.— PGE Polska Grupa Energetyczna (@Grupa_PGE) January 30, 2025
– Morska farma… pic.twitter.com/XFQX4UefLU
Baltica 2 складатиметься зі 107 турбін потужністю 14 мегаватів кожна, розташованих на площі близько 190 км². Відстань від берега до найближчої турбіни на морі становитиме приблизно 40 км.
Для морської вітрової електростанції буде збудовано чотири морські трансформаторні станції. Baltica 2 є частиною політики зміцнення енергетичної безпеки Польщі. Це стратегічний проєкт, він стане однією з найбільших вітрових ферм у світі.
Польща масштабує проєкт “Східний щит”
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Під час брифінгу біля населеного пункту Домбрівка (Вармінсько-Мазурське воєводство) Туск наголосив, що чим краще охороняється польський кордон, тим менший він доступний для тих, хто має погані наміри. Зокрема завдяки інвестиціям Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими.
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