Польща збудує морську вітроелектростанцію Baltica 2 — у чому її унікальність

Польська енергетична група (PGE) та данська компанія Orsted побудують морську вітроелектростанцію Baltica 2. Вона буде однією з найбільших у світі.

Польща збудує морську вітроелектростанцію Baltica 2

Електростанція буде розташована в польській частині Балтійського моря між Усткою та Хочевом.

Прем'єр-міністр Дональд Туск під час виступу на церемонії початку будівництва зазначив, що вартість ВЕС сягне 30 мільярдів злотих, а її потужність — 1,5 ГВт.

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Президент Польської енергетичної групи Даріуш Мажец своєю чергою зазначив, що цьогоріч розпочнеться виробництво та монтаж фундаментів.

Інвестиція сприятиме зниженню цін на електроенергію для споживачів. Baltica 2 забезпечить зеленою енергією близько 2,5 млн домогосподарств. Поширити

PGE i @Orsted_PL rozpoczęły budowę Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2. Dzięki 107 turbinom o łącznej mocy 1,5 GW Baltica 2 będzie mogła dostarczyć zieloną energię do ponad 2,5 mln domów w Polsce, znacząco przyczyniając się do transformacji polskiej energetyki.



– Morska farma… pic.twitter.com/XFQX4UefLU — PGE Polska Grupa Energetyczna (@Grupa_PGE) January 30, 2025

Baltica 2 складатиметься зі 107 турбін потужністю 14 мегаватів кожна, розташованих на площі близько 190 км². Відстань від берега до найближчої турбіни на морі становитиме приблизно 40 км.

Для морської вітрової електростанції буде збудовано чотири морські трансформаторні станції. Baltica 2 є частиною політики зміцнення енергетичної безпеки Польщі. Це стратегічний проєкт, він стане однією з найбільших вітрових ферм у світі.

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Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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Під час брифінгу біля населеного пункту Домбрівка (Вармінсько-Мазурське воєводство) Туск наголосив, що чим краще охороняється польський кордон, тим менший він доступний для тих, хто має погані наміри. Зокрема завдяки інвестиціям Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими.