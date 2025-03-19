Польща замінує кордони з Росією та Білоруссю — що відомо

Польща має намір розмістити протипіхотні міни на кордонах з Росією та Білоруссю у межах програми "Східний щит".
Головні тези:
- Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордонах з Росією та Білоруссю в рамках програми “Східний щит”.
- Рішення Польщі є реакцією на напружену ситуацію на кордонах з РФ та РБ.
- Міністри оборони Польщі, Естонії, Латвії та Литви рекомендували вийти з Оттавського договору про заборону протипіхотних мін.
Польща мінуватиме кордони з РФ та РБ
Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда.
У нас немає виходу. Ситуація на кордоні серйозна. Я говорю про польсько-білоруський і польсько-російський кордон… Це буде одним з елементів "Східного щита".
За його словами, наразі у Польщі немає протипіхотних мін, однак є можливість їх виробляти.
18 березня, міністри оборони Польщі, Естонії, Латвії та Литви рекомендували своїм країнам вийти з міжнародної угоди про заборону протипіхотних мін, також відомої як Оттавський договір.
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