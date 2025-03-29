ВСУ отчитываются о ликвидации 1740 солдат РФ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины обезвредили еще 1740 человек российских захватчиков. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили 23 танка, 34 боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы и одну реактивную систему залпового огня врага.

Потери армии РФ по состоянию на 29 марта 2025 года

Общие боевые потери окупантов с 24.02.22 по 29.03.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 912 490 (+1 740) человек,

танков — 10 478 (+23) ед,

боевых бронированных машин — 21 796 (+34) ед,

артиллерийских систем — 25 451 (+64) ед,

РСЗО — 1345 (+1) ед,

средств ПВО — 1122 (+3) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 31 234 (+164),

автомобильной техники и автоцистерн — 42 398 (+118) ед,

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки на фронте произошло 183 боестолкновения.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив пять ракет и 94 авиаудара, сбросив 179 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, враг совершил 5899 обстрелов, в том числе 145 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2853 дрона-камикадзе.