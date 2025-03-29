Масштабная атака России на Днепр — фото и последние подробности
Категория
Украина
Дата публикации

Масштабная атака России на Днепр — фото и последние подробности

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Последствия атаки России на Днепр 28-29 марта
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Вечером 28 марта страна-агрессорка Россия совершила воздушное нападение на Днепр с помощью дронов. Согласно последним данным, по меньшей мере 4 человека погибли, еще 21 гражданский пострадал.

Главные тезисы

  • Массированный удар стал причиной масштабных разрушений и пожаров.
  • Горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО.

Последствия атаки России на Днепр 28-29 марта

О ситуации в городе рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По его словам, в течение всей ночи продолжалась ликвидация последствий массированной атаки шахедами.

Работникам ГСЧС уже удалось потушить пожары, в частности, на территории ресторанного комплекса Bartolomeo.

Согласно последним данным, пострадал 21 человек: самым молодым среди них — 19 лет, а самому старшему –74.

Также указано, что госпитализированы 13 пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

По уточненным данным, огнем уничтожены четыре частных дома, еще по меньшей мере десять повреждены. Изуродованы и несколько многоэтажек, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи. Разбиты десятки автомобилей, есть уничтоженные мотоциклы.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОГА

Украинские силы ПВО смогли уничтожить над областью 16 БПЛА.

Уже с утра враг возобновил атаки на Никопольщину. Ударил дроном-камикадзе по Марганецкой общине. Попал БпЛА и по Межевской общине на Синельниковщине. Там разбили крышу частного дома.

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