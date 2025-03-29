Масштабная атака России на Днепр — фото и последние подробности

Вечером 28 марта страна-агрессорка Россия совершила воздушное нападение на Днепр с помощью дронов. Согласно последним данным, по меньшей мере 4 человека погибли, еще 21 гражданский пострадал.
Главные тезисы
- Массированный удар стал причиной масштабных разрушений и пожаров.
- Горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО.
Последствия атаки России на Днепр 28-29 марта
О ситуации в городе рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
По его словам, в течение всей ночи продолжалась ликвидация последствий массированной атаки шахедами.
Работникам ГСЧС уже удалось потушить пожары, в частности, на территории ресторанного комплекса Bartolomeo.
Согласно последним данным, пострадал 21 человек: самым молодым среди них — 19 лет, а самому старшему –74.
Также указано, что госпитализированы 13 пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Украинские силы ПВО смогли уничтожить над областью 16 БПЛА.
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