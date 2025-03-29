Масштабная атака России на Днепр — фото и последние подробности

Вечером 28 марта страна-агрессорка Россия совершила воздушное нападение на Днепр с помощью дронов. Согласно последним данным, по меньшей мере 4 человека погибли, еще 21 гражданский пострадал.

Последствия атаки России на Днепр 28-29 марта

О ситуации в городе рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По его словам, в течение всей ночи продолжалась ликвидация последствий массированной атаки шахедами.

Работникам ГСЧС уже удалось потушить пожары, в частности, на территории ресторанного комплекса Bartolomeo.

Согласно последним данным, пострадал 21 человек: самым молодым среди них — 19 лет, а самому старшему –74.

Также указано, что госпитализированы 13 пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

По уточненным данным, огнем уничтожены четыре частных дома, еще по меньшей мере десять повреждены. Изуродованы и несколько многоэтажек, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи. Разбиты десятки автомобилей, есть уничтоженные мотоциклы. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОГА

Украинские силы ПВО смогли уничтожить над областью 16 БПЛА.