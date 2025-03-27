Келлог сделал неоднозначное заявление относительно оккупированных Россией территорий Украины
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Политика
Дата публикации

Келлог сделал неоднозначное заявление относительно оккупированных Россией территорий Украины

Келлог
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Источник:  Fox News

Россия не откажется от контроля над оккупированными территориями Украины, но юридически они не принадлежат Москве. Это создает сложную ситуацию, которая потребует дальнейших переговоров, считает спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

Главные тезисы

  • Кит Келлог обсудил сложную ситуацию с контролем над оккупированными территориями Украины, выделив различие между фактическим и юридическим контролем как ключевой фактор для будущих политических решений.
  • Необходимость нахождения компромисса, учитывающего интересы Украины и России, подчеркнута спецпосланником президента США.
  • Кит Келлог подчеркнул важность понимания позиций обеих сторон для поиска политического решения и нахождения удовлетворительного компромисса.

Келлог задумался над юридическим статусом ВОТ Украины

Он отметил, что РФ фактически контролирует Луганскую область, но Донецкую, Запорожскую и Херсонскую лишь частично. Это в свою очередь вызывает вопросы.

Возникает вопрос: как будет выглядеть ситуация в дальнейшем? Каковы реальные территориальные достижения?

Кот Келлог

Кот Келлог

Спецпосланник Трампа по Украине

Спецпосланник подчеркнул, что при любом сценарии завершения войны важно различать фактический и юридический контроль. Россия удерживает оккупированные территории и не собирается их покидать, однако с точки зрения права эти земли остаются украинскими.

И здесь нужно различать де-факто и де-юре. Де-факто означает, что они физически оккупировали территорию и никуда из нее не уйдут. Но де-юре нельзя говорить, что вы полностью аннексировали ее. Международное сообщество не признает эту территорию частью России. Именно такие сложные дискуссии еще предстоит провести.

Келлог объяснил, что, по его мнению, для поиска политического решения нужно понять позиции обеих сторон. После этого найти компромисс, хотя бы частично удовлетворяющий и Украину, и РФ. В то же время, он добавил, что ни одна из сторон не получит всего, чего хочет.

Я думаю, что нам нужно получить то, что можно назвать технической задачей. Чего хотят украинцы? Чего хотят россияне? Затем следует свести эти позиции вместе и найти вариант, который, возможно, удовлетворит обе стороны. Но, конечно, ни один из них не получит всего, чего хочет.

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