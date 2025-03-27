Россия не откажется от контроля над оккупированными территориями Украины, но юридически они не принадлежат Москве. Это создает сложную ситуацию, которая потребует дальнейших переговоров, считает спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

Келлог задумался над юридическим статусом ВОТ Украины

Он отметил, что РФ фактически контролирует Луганскую область, но Донецкую, Запорожскую и Херсонскую лишь частично. Это в свою очередь вызывает вопросы.

Возникает вопрос: как будет выглядеть ситуация в дальнейшем? Каковы реальные территориальные достижения? Кот Келлог Спецпосланник Трампа по Украине

Спецпосланник подчеркнул, что при любом сценарии завершения войны важно различать фактический и юридический контроль. Россия удерживает оккупированные территории и не собирается их покидать, однако с точки зрения права эти земли остаются украинскими.

И здесь нужно различать де-факто и де-юре. Де-факто означает, что они физически оккупировали территорию и никуда из нее не уйдут. Но де-юре нельзя говорить, что вы полностью аннексировали ее. Международное сообщество не признает эту территорию частью России. Именно такие сложные дискуссии еще предстоит провести.

Келлог объяснил, что, по его мнению, для поиска политического решения нужно понять позиции обеих сторон. После этого найти компромисс, хотя бы частично удовлетворяющий и Украину, и РФ. В то же время, он добавил, что ни одна из сторон не получит всего, чего хочет.