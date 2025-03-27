Келлог зробив неоднозначну заяву щодо окупованих Росією територій України

Росія не відмовиться від контролю над окупованими територіями України, але юридично вони не належать Москві. Це створює складну ситуацію, яка вимагатиме подальших переговорів, вважає спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог.

Келлог задумався над юридичним статусом ТОТ України

Він зазначив, що РФ фактично контролює Луганську область, але Донецьку, Запорізьку та Херсонську — лише частково. Це своєю чергою викликає питання.

Виникає питання: який вигляд матиме ситуація надалі? Якими є реальні територіальні досягнення? Кіт Келлог Спецпосланець Трампа з питань України

Спецпосланець підкреслив, що за будь-якого сценарію завершення війни важливо розрізняти фактичний і юридичний контроль. Росія утримує окуповані території і не збирається їх залишати, проте з погляду права ці землі залишаються українськими.

І тут потрібно розрізняти де-факто і де-юре. Де-факто означає, що вони фізично окупували територію і нікуди з неї не підуть. Але де-юре не можна говорити, що ви повністю анексували її. Міжнародна спільнота не визнає цю територію частиною Росії. Саме такі складні дискусії ще належить провести.

Келлог пояснив, що, на його думку, для пошуку політичного рішення необхідно зрозуміти позиції обох сторін. Після цього знайти компроміс, який хоча б частково задовольнить і Україну, і РФ. Водночас він додав, що жодна зі сторін не отримає всього, чого хоче.