Келлог зробив неоднозначну заяву щодо окупованих Росією територій України
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Політика
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Келлог зробив неоднозначну заяву щодо окупованих Росією територій України

Келлог
Джерело:  Fox News

Росія не відмовиться від контролю над окупованими територіями України, але юридично вони не належать Москві. Це створює складну ситуацію, яка вимагатиме подальших переговорів, вважає спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог.

Головні тези:

  • Розрізнення між фактичним та юридичним контролем над територіями визначатиме можливі політичні рішення у майбутньому.
  • Необхідність знаходження компромісу, який врахує інтереси як України, так і Росії, відзначається Кітом Келлогом.

Келлог задумався над юридичним статусом ТОТ України

Він зазначив, що РФ фактично контролює Луганську область, але Донецьку, Запорізьку та Херсонську — лише частково. Це своєю чергою викликає питання.

Виникає питання: який вигляд матиме ситуація надалі? Якими є реальні територіальні досягнення?

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпосланець Трампа з питань України

Спецпосланець підкреслив, що за будь-якого сценарію завершення війни важливо розрізняти фактичний і юридичний контроль. Росія утримує окуповані території і не збирається їх залишати, проте з погляду права ці землі залишаються українськими.

І тут потрібно розрізняти де-факто і де-юре. Де-факто означає, що вони фізично окупували територію і нікуди з неї не підуть. Але де-юре не можна говорити, що ви повністю анексували її. Міжнародна спільнота не визнає цю територію частиною Росії. Саме такі складні дискусії ще належить провести.

Келлог пояснив, що, на його думку, для пошуку політичного рішення необхідно зрозуміти позиції обох сторін. Після цього знайти компроміс, який хоча б частково задовольнить і Україну, і РФ. Водночас він додав, що жодна зі сторін не отримає всього, чого хоче.

Я думаю, що нам потрібно отримати те, що можна назвати технічним завданням. Чого хочуть українці? Чого хочуть росіяни? Потім варто звести ці позиції разом і знайти варіант, який, можливо, задовольнить обидві сторони. Але, звичайно, жодна з них не отримає всього, чого хоче.

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