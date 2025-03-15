Трамп призначив Келлога спецпосланником в Україні — що відомо

Президент США Дональд Трамп призначив генерала Кіта Келлога спецпосланником в Україні. Тепер він безпосередньо спілкуватиметься з українським керівництвом.
Головні тези:
- Генерал Кіт Келлог призначений спецпосланником в Україні президентом США Дональдом Трампом, що відкриває нові можливості співпраці між Україною та Сполученими Штатами.
- Келлог має багаторічний досвід у галузі військового спрямування та переговорів, що сприятиме розвитку стратегічних відносин обох країн.
- Спецпосланник буде безпосередньо спілкуватися з президентом України Зеленським та українським керівництвом для координації спільних заходів.
Келлог став спеціальним посланником в Україні
Про це Трамп повідомив в своїй соцмережі Truth Social.
Трамп зазначив, що Келлог добре знає українське керівництво, і між сторонами склалися дуже хороші робочі відносини.
Нагадаємо, що Кіт Келлог, будучи спецпредставником Трампа з питань України та Росії, займався питанням завершення війни. Однак днями в медіа з'явилася інформація, що його відсторонили від участі у високорівневих переговорах про припинення війни.
Причиною нібито стало невдоволення Москви його проукраїнською позицією.
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