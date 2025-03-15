Трамп призначив Келлога спецпосланником в Україні — що відомо

Президент США Дональд Трамп призначив генерала Кіта Келлога спецпосланником в Україні. Тепер він безпосередньо спілкуватиметься з українським керівництвом.

Келлог став спеціальним посланником в Україні

Про це Трамп повідомив в своїй соцмережі Truth Social.

Я радий повідомити вам, що генерал Кіт Келлог призначений спеціальним посланником в Україні. Генерал Келлог, вельмишановний військовий експерт, працюватиме безпосередньо з президентом Зеленським та українським керівництвом. Дональд Трамп Президент США

Трамп зазначив, що Келлог добре знає українське керівництво, і між сторонами склалися дуже хороші робочі відносини.

Вітаємо генерала Келлога, — резюмував він. Поширити

Нагадаємо, що Кіт Келлог, будучи спецпредставником Трампа з питань України та Росії, займався питанням завершення війни. Однак днями в медіа з'явилася інформація, що його відсторонили від участі у високорівневих переговорах про припинення війни.