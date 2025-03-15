Трамп назначил Келлога спецпосланником в Украине — что известно

Президент США Дональд Трамп назначил генерала Кита Келлога спецпосланником в Украине. Теперь он будет непосредственно общаться с украинским руководством.

Келлог стал специальным посланником в Украине

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным посланником в Украине. Генерал Келлог, многоуважаемый военный эксперт, будет работать непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством. Дональд Трамп Президент США

Трамп отметил, что Келлог хорошо знает украинское руководство, и между сторонами сложились очень хорошие рабочие отношения.

Поздравляем генерала Келлога, — резюмировал он. Поделиться

Напомним, что Кит Келлог, будучи спецпредставителем Трампа по Украине и России, занимался вопросом завершения войны. Однако на днях в СМИ появилась информация, что его отстранили от участия в высокоуровневых переговорах о прекращении войны.