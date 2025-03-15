Трамп назначил Келлога спецпосланником в Украине — что известно
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Трамп назначил Келлога спецпосланником в Украине — что известно

Келлог
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Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп назначил генерала Кита Келлога спецпосланником в Украине. Теперь он будет непосредственно общаться с украинским руководством.

Главные тезисы

  • Назначение генерала Кита Келлога спецпосланником в Украине создает возможности для развития стратегических отношений между Украиной и США.
  • Келлог, обладающий многолетним опытом военного направления и переговоров, будет общаться непосредственно с украинским руководством для координации совместных мероприятий.
  • Президент Трамп подчеркнул, что Келлог хорошо знаком с украинским руководством, что способствует установлению плодотворных отношений.

Келлог стал специальным посланником в Украине

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным посланником в Украине. Генерал Келлог, многоуважаемый военный эксперт, будет работать непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп отметил, что Келлог хорошо знает украинское руководство, и между сторонами сложились очень хорошие рабочие отношения.

Поздравляем генерала Келлога, — резюмировал он.

Напомним, что Кит Келлог, будучи спецпредставителем Трампа по Украине и России, занимался вопросом завершения войны. Однако на днях в СМИ появилась информация, что его отстранили от участия в высокоуровневых переговорах о прекращении войны.

Причиной якобы стало недовольство Москвы его проукраинской позицией.

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