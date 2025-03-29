Масштабна атака Росії на Дніпро — фото та останні подробиці

Увечері 28 березня країна-агресорка Росія здійснила повітряний напад на Дніпро за допомогою дронів. Згідно з останніми даними, щонайменше 4 людини загинули, ще 21 цивільний постраждав.
Головні тези:
- Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі.
- Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО.
Наслідки атаки Росії на Дніпро 28-29 березня
Про ситуацію у місті розповів глава Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
За його словами, протягом усієї ночі тривала ліквідація наслідків масованої атака шахедами.
Працівникам ДСНС уже вдалося приборкати пожежі, зокрема, загасили вогонь й на території ресторанного комплексу Bartolomeo.
Згідно з останніми даними, постраждала 21 людина: наймолодшим серед них — 19 років, а найстаршому –74.
Також вказано, що були шпиталізовані 13 потерпілих. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
Українські сили ППО змогли знищити над областю 16 БпЛА.
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