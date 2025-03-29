Масштабна атака Росії на Дніпро — фото та останні подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації

Масштабна атака Росії на Дніпро — фото та останні подробиці

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки Росії на Дніпро 28 березня
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Увечері 28 березня країна-агресорка Росія здійснила повітряний напад на Дніпро за допомогою дронів. Згідно з останніми даними, щонайменше 4 людини загинули, ще 21 цивільний постраждав.

Головні тези:

  • Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі. 
  • Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. 

Наслідки атаки Росії на Дніпро 28-29 березня

Про ситуацію у місті розповів глава Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

За його словами, протягом усієї ночі тривала ліквідація наслідків масованої атака шахедами.

Працівникам ДСНС уже вдалося приборкати пожежі, зокрема, загасили вогонь й на території ресторанного комплексу Bartolomeo.

Згідно з останніми даними, постраждала 21 людина: наймолодшим серед них — 19 років, а найстаршому –74.

Також вказано, що були шпиталізовані 13 потерпілих. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

За уточненими даними вогнем знищені чотири приватні будинки, ще щонайменше десять пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Потрощені десятки автівок, є знищені мотоцикли.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Глава Дніпропетровської ОДА

Українські сили ППО змогли знищити над областю 16 БпЛА.

Вже зранку ворог відновив атаки на Нікопольщину. Вдарив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Поцілив БпЛА і по Межівській громаді на Синельниківщині. Там потрощило дах приватної оселі.

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