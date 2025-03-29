Силы ПВО обезвредили 163 дрона во время новой атаки России

Еще вечером 28 марта страна-агрессорка РФ начала новое воздушное нападение на Украину, во время которого использовала 172 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. На этот раз больше всего пострадала Днепропетровская область, в том числе город Днепр.
Главные тезисы
- 69 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.
- В результате российской атаки пострадали Днепропетровщина, Харьковщина и Сумщина.
Новая атака РФ на Украину — что известно
Воздушное нападение было совершено с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда — Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ также обращают внимание на то, что 69 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
В этот раз под новый удар врага попали Днепропетровщина, Харьковская и Сумская области.
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