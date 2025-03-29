Силы ПВО обезвредили 163 дрона во время новой атаки России

Еще вечером 28 марта страна-агрессорка РФ начала новое воздушное нападение на Украину, во время которого использовала 172 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. На этот раз больше всего пострадала Днепропетровская область, в том числе город Днепр.