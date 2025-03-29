Силы ПВО обезвредили 163 дрона во время новой атаки России
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 163 дрона во время новой атаки России

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину – что известно
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Еще вечером 28 марта страна-агрессорка РФ начала новое воздушное нападение на Украину, во время которого использовала 172 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. На этот раз больше всего пострадала Днепропетровская область, в том числе город Днепр.

Главные тезисы

  • 69 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.
  • В результате российской атаки пострадали Днепропетровщина, Харьковщина и Сумщина.

Новая атака РФ на Украину — что известно

Воздушное нападение было совершено с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда — Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено уничтожение 94 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и центре страны.

Воздушные силы ВСУ также обращают внимание на то, что 69 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

В этот раз под новый удар врага попали Днепропетровщина, Харьковская и Сумская области.

Держим небо! Вместе — к победе! — подчеркивают защитники украинского неба.

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