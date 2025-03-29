ВСУ продвинулись вглубь Белгородской области РФ — аналитики

Согласно данным западных аналитиков, Силы обороны Украины продолжают боевые действия на территории страны-агрессорки России, в частности, в Белгородской области. Также утверждается, что там бойцы ВСУ продвинулись на 3-4 км вглубь. Генштаб официально эту информацию пока не подтверждал и не опровергал.

Что происходит на Белгородщине

28 марта впервые начала распространяться информация о том, что украинские подразделения находятся в Белгородской области и ведут бои с армией РФ.

После этого Минобороны РФ начало утверждать, что россияне якобы отразили несколько попыток бойцов ВСУ прорвать границу на Белгородщине.

Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны Украины предприняли "определенные шаги" за пределами Курской области для уменьшения давления на свои позиции со стороны России.

По мнению представителя СНБО Андрея Коваленко, воины ВСУ могут действовать в Белгородской области с целью "нейтрализации угроз" со стороны российских войск, концентрирующихся вблизи границы.

Последние события также прокомментировал финский военный аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group.

Согласно его оценкам, украинские войска смогли прорвать первые российские оборонные рубежи и продвинуться на 3-4 км вглубь территории РФ.