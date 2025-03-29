Россия атаковала Кривой Рог баллистикой — пострадали гражданские
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Кривой Рог баллистикой — пострадали гражданские

Что известно об атаке России на Кривой Рог
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Источник:  Днепропетровская ОГА

29 марта российские захватчики совершили воздушное нападение баллистической ракетой на Кривой Рог Днепропетровской области. Согласно последним данным, по меньшей мере 7 человек получили ранения.

Главные тезисы

  • Пострадавшие получили разные виды ранений средней тяжести. Из них трое – госпитализированы.
  • Россия начала все чаще атаковать Днепропетровскую область.

Что известно об атаке России на Кривой Рог

О ситуации в городе рассказали глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика, — сообщил последний.

Сначала в ОВА заявили, что в результате атаки пострадала одна женщина.

На месте удара всыхнул пожар, также враг повредил инфраструктуру.

Впоследствии Сергей Лысак уточнил, что количество пострадавших выросло до семи.

Из них трое госпитализированы. У пациентов ушибы, осколочные ранения, резаные раны. Врачи оценивают состояние всех как средней тяжести. Оказывают необходимую медпомощь.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

В результате удара повреждены многоэтажки и частные дома, школа, автомойка.

Напомним, вечером 28 марта армия РФ совершила массированную атаку дронов на Днепр.

Согласно последним данным, по меньшей мере 4 человека погибли, еще 21 гражданский пострадал.

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