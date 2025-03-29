Россия атаковала Кривой Рог баллистикой — пострадали гражданские

29 марта российские захватчики совершили воздушное нападение баллистической ракетой на Кривой Рог Днепропетровской области. Согласно последним данным, по меньшей мере 7 человек получили ранения.
Главные тезисы
- Пострадавшие получили разные виды ранений средней тяжести. Из них трое – госпитализированы.
- Россия начала все чаще атаковать Днепропетровскую область.
Что известно об атаке России на Кривой Рог
О ситуации в городе рассказали глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.
Сначала в ОВА заявили, что в результате атаки пострадала одна женщина.
На месте удара всыхнул пожар, также враг повредил инфраструктуру.
Впоследствии Сергей Лысак уточнил, что количество пострадавших выросло до семи.
В результате удара повреждены многоэтажки и частные дома, школа, автомойка.
Напомним, вечером 28 марта армия РФ совершила массированную атаку дронов на Днепр.
Согласно последним данным, по меньшей мере 4 человека погибли, еще 21 гражданский пострадал.
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