Россия активно готовится к новому масштабному наступлению на фронте

Представители военного командования Украины и западные аналитики пришли к выводу, что уже скоро может начаться новое большое наступление российских захватчиков, которое может занять от 6 до 9 месяцев.

Что задумал Путин

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский официально предупредил, что Россия готовится к новым атакам на северо-востоке Украины, включая Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные и бессмысленные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить больше земли… Путин хочет вести переговоры касательно территорий с более сильной позиции. Владимир Зеленский Президент Украины

Как считают украинские командиры, рост военной активности армии РФ указывает на подготовку к масштабному наступлению.

Военный аналитик Павел Нарожный предположил, что россиянам нужно время до мая.

Сейчас есть серьезные беспокойства относительно возможной переброски российских войск с Курска на другие направления.

Это будет тяжело. Силы с Курска будут в восторге от своих побед, — заявил один из командиров украинских подразделений. Поделиться

Со своим прогнозом выступил аналитик Алексей Гетьман, связанный с Генштабом ВСУ: