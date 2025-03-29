Россия активно готовится к новому масштабному наступлению на фронте

Представители военного командования Украины и западные аналитики пришли к выводу, что уже скоро может начаться новое большое наступление российских захватчиков, которое может занять от 6 до 9 месяцев.
Главные тезисы
- О планах противника первым предупредил украинский лидер Владимир Зеленский.
- Запорожская, Сумская и Харьковская области могут стать новыми целями для армии РФ.
Что задумал Путин
Недавно украинский лидер Владимир Зеленский официально предупредил, что Россия готовится к новым атакам на северо-востоке Украины, включая Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.
Как считают украинские командиры, рост военной активности армии РФ указывает на подготовку к масштабному наступлению.
Военный аналитик Павел Нарожный предположил, что россиянам нужно время до мая.
Сейчас есть серьезные беспокойства относительно возможной переброски российских войск с Курска на другие направления.
Со своим прогнозом выступил аналитик Алексей Гетьман, связанный с Генштабом ВСУ:
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