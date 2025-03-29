Россия активно готовится к новому масштабному наступлению на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Россия активно готовится к новому масштабному наступлению на фронте

армия РФ
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Источник:  Associated Press

Представители военного командования Украины и западные аналитики пришли к выводу, что уже скоро может начаться новое большое наступление российских захватчиков, которое может занять от 6 до 9 месяцев.

Главные тезисы

  • О планах противника первым предупредил украинский лидер Владимир Зеленский.
  • Запорожская, Сумская и Харьковская области могут стать новыми целями для армии РФ.

Что задумал Путин

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский официально предупредил, что Россия готовится к новым атакам на северо-востоке Украины, включая Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные и бессмысленные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить больше земли… Путин хочет вести переговоры касательно территорий с более сильной позиции.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как считают украинские командиры, рост военной активности армии РФ указывает на подготовку к масштабному наступлению.

Военный аналитик Павел Нарожный предположил, что россиянам нужно время до мая.

Сейчас есть серьезные беспокойства относительно возможной переброски российских войск с Курска на другие направления.

Это будет тяжело. Силы с Курска будут в восторге от своих побед, — заявил один из командиров украинских подразделений.

Со своим прогнозом выступил аналитик Алексей Гетьман, связанный с Генштабом ВСУ:

Они готовят наступательные действия на фронте, которые должны будут продолжаться от шести до девяти месяцев, почти весь 2025 год, — предупредил он.

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