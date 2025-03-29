Росія активно готується до нового масштабного наступу на фронті

Представники військового командування України та західні аналітики дійшли висновку, що уже незабаром може розпочатися новий великий наступ російських загарбників, який може тривати від 6 до 9 місяців.

Що замислив Путін

Нещодавно український лідер Володимир Зеленський офіційно попередив, що Росія готується до нових атак на північному сході України, включно із Сумською, Харківською та Запорізькою областями.

Вони затягують переговори та намагаються втягнути США в нескінченні та безглузді дискусії про фальшиві "умови", щоб лише виграти час, а потім спробувати захопити більше землі… Путін хоче вести переговори щодо території з більш сильної позиції. Володимир Зеленський Президент України

Як вважають українські командири, зростання військової активності армії РФ вказує на підготовку до масштабного наступу.

Військовий аналітик Павло Нарожний припустив, що росіянам потрібен час до травня.

Наразі є серйозні занепокоєння щодо можливого перекидання російських військ із Курська на інші напрямки.

Це буде важко. Сили з Курська будуть у захваті від своїх перемог, — заявив один із командирів українських підрозділів. Поширити

Зі своїм прогнозом виступив аналітик Олексій Гетьман, пов'язаний з Генштабом ЗСУ: