Росія активно готується до нового масштабного наступу на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія активно готується до нового масштабного наступу на фронті

армія РФ
Джерело:  Associated Press

Представники військового командування України та західні аналітики дійшли висновку, що уже незабаром може розпочатися новий великий наступ російських загарбників, який може тривати від 6 до 9 місяців.

Головні тези:

  • Про плани ворога першим попередив український лідер Володимир Зеленський.
  • Запорізька, Сумська та Харківська області можуть стати новими цілями для армії РФ.

Що замислив Путін

Нещодавно український лідер Володимир Зеленський офіційно попередив, що Росія готується до нових атак на північному сході України, включно із Сумською, Харківською та Запорізькою областями.

Вони затягують переговори та намагаються втягнути США в нескінченні та безглузді дискусії про фальшиві "умови", щоб лише виграти час, а потім спробувати захопити більше землі… Путін хоче вести переговори щодо території з більш сильної позиції.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як вважають українські командири, зростання військової активності армії РФ вказує на підготовку до масштабного наступу.

Військовий аналітик Павло Нарожний припустив, що росіянам потрібен час до травня.

Наразі є серйозні занепокоєння щодо можливого перекидання російських військ із Курська на інші напрямки.

Це буде важко. Сили з Курська будуть у захваті від своїх перемог, — заявив один із командирів українських підрозділів.

Зі своїм прогнозом виступив аналітик Олексій Гетьман, пов'язаний з Генштабом ЗСУ:

Вони готують наступальні дії на фронті, які мають тривати від шести до дев’яти місяців, майже весь 2025 рік, — попередив він.

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