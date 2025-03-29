Росія активно готується до нового масштабного наступу на фронті

Представники військового командування України та західні аналітики дійшли висновку, що уже незабаром може розпочатися новий великий наступ російських загарбників, який може тривати від 6 до 9 місяців.
Головні тези:
- Про плани ворога першим попередив український лідер Володимир Зеленський.
- Запорізька, Сумська та Харківська області можуть стати новими цілями для армії РФ.
Що замислив Путін
Нещодавно український лідер Володимир Зеленський офіційно попередив, що Росія готується до нових атак на північному сході України, включно із Сумською, Харківською та Запорізькою областями.
Як вважають українські командири, зростання військової активності армії РФ вказує на підготовку до масштабного наступу.
Військовий аналітик Павло Нарожний припустив, що росіянам потрібен час до травня.
Наразі є серйозні занепокоєння щодо можливого перекидання російських військ із Курська на інші напрямки.
Зі своїм прогнозом виступив аналітик Олексій Гетьман, пов'язаний з Генштабом ЗСУ:
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