Прекращение огня. Кремль раскрыл свои реальные планы

Команда российского диктатора Владимира Путина официально подтвердила, что не намерена договариваться о прекращении огня на фронте в 2025 году. Таким образом, официальная Москва дала понять, что настроена продолжать свою захватническую войну против Украины.

Представитель России на мирных переговорах оценил недавние переговоры с США. По его словам, значимого прогресса пока не было.

Кремль не спешит с прекращением огня

С заявлением по этому поводу выступил представитель России на мирных переговорах, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он озвучил предположение, что соглашение о прекращении огня не будет достигнуто в 2025 году.

По словам приспешника Путина, положительные сдвиги на пути к завершению войны возможны, однако не в ближайшее время.

Возможно, не в этом году или в конце этого года, — заявил Карасин, прогнозируя прогресс в вопросах прекращения огня. Поделиться

Кроме того, российский политик добавил, что встречи в Саудовской Аравии были "спокойными" и "конструктивными", однако, мол, без конкретных весомых результатов.

Как утверждает Карасин, с командой президент США Дональда Трампа "в принципе можно работать", поскольку ее представители "слушают, воспринимают, противопоставляют свои позиции".

На этом фоне он озвучил прогноз, что переговоры с США будут продолжаться.