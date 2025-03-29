Прекращение огня. Кремль раскрыл свои реальные планы

Команда российского диктатора Владимира Путина официально подтвердила, что не намерена договариваться о прекращении огня на фронте в 2025 году. Таким образом, официальная Москва дала понять, что настроена продолжать свою захватническую войну против Украины.
Главные тезисы
Представитель России на мирных переговорах оценил недавние переговоры с США.
По его словам, значимого прогресса пока не было.
Кремль не спешит с прекращением огня
С заявлением по этому поводу выступил представитель России на мирных переговорах, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Он озвучил предположение, что соглашение о прекращении огня не будет достигнуто в 2025 году.
По словам приспешника Путина, положительные сдвиги на пути к завершению войны возможны, однако не в ближайшее время.
Кроме того, российский политик добавил, что встречи в Саудовской Аравии были "спокойными" и "конструктивными", однако, мол, без конкретных весомых результатов.
Как утверждает Карасин, с командой президент США Дональда Трампа "в принципе можно работать", поскольку ее представители "слушают, воспринимают, противопоставляют свои позиции".
На этом фоне он озвучил прогноз, что переговоры с США будут продолжаться.
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