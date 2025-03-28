В Германии Партия зеленых призывает будущего канцлера ФРГ и лидера консервативного ХДС Фридриха Мерца оперативно отреагировать на переговоры США и России по возрождению российских газопроводов.

Немецкие власти возмущены совместными планами США и РФ

Недавно скандальный российский дипломат Сергей Лавров официально подтвердил, что Кремль и Белый дом проводят переговоры по "Северным потокам".

На это заявление отреагировала глава Партии Зеленых Франциска Брантнер.

Если Лавров сейчас говорит о том, что США и Россия ведут переговоры о вводе в эксплуатацию Северного потока-2, будущий канцлер должен безошибочно дать понять, что это не в интересах ни Германии, ни Европы, — отметила немецкая политик. Поделиться

На этом фоне она вспомнила о принятом на прошлой неделе пакете для обороны и инфраструктуры.

По словам Брантнер, она и ее однопартийцы не голосовали за миллиарды, потраченные на немецкую обороноспособность, чтобы будущее федеральное правительство могло "опять наполнить российскую военную копилку газовыми деньгами".