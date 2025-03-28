В Германии Партия зеленых призывает будущего канцлера ФРГ и лидера консервативного ХДС Фридриха Мерца оперативно отреагировать на переговоры США и России по возрождению российских газопроводов.
Главные тезисы
- Глава Партии Зеленых Франциска Брантнер отреагировала на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.
- Она хочет, чтобы Мерц расставил все точки над "i" в этом вопросе.
Немецкие власти возмущены совместными планами США и РФ
Недавно скандальный российский дипломат Сергей Лавров официально подтвердил, что Кремль и Белый дом проводят переговоры по "Северным потокам".
На это заявление отреагировала глава Партии Зеленых Франциска Брантнер.
На этом фоне она вспомнила о принятом на прошлой неделе пакете для обороны и инфраструктуры.
По словам Брантнер, она и ее однопартийцы не голосовали за миллиарды, потраченные на немецкую обороноспособность, чтобы будущее федеральное правительство могло "опять наполнить российскую военную копилку газовыми деньгами".
Кстати, недавно стало известно, что немецкий друг Путина Маттиас Варниг со времен работы в тайной полиции Штази лоббирует в США перезапуск "Северного потока-2".
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