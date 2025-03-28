Возрождение Северных потоков. В Германии требуют от Мерца вмешаться
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Экономика
Дата публикации

Возрождение Северных потоков. В Германии требуют от Мерца вмешаться

Мерц
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Источник:  NTV

В Германии Партия зеленых призывает будущего канцлера ФРГ и лидера консервативного ХДС Фридриха Мерца оперативно отреагировать на переговоры США и России по возрождению российских газопроводов.

Главные тезисы

  • Глава Партии Зеленых Франциска Брантнер отреагировала на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.
  • Она хочет, чтобы Мерц расставил все точки над "i" в этом вопросе.

Немецкие власти возмущены совместными планами США и РФ

Недавно скандальный российский дипломат Сергей Лавров официально подтвердил, что Кремль и Белый дом проводят переговоры по "Северным потокам".

На это заявление отреагировала глава Партии Зеленых Франциска Брантнер.

Если Лавров сейчас говорит о том, что США и Россия ведут переговоры о вводе в эксплуатацию Северного потока-2, будущий канцлер должен безошибочно дать понять, что это не в интересах ни Германии, ни Европы, — отметила немецкая политик.

На этом фоне она вспомнила о принятом на прошлой неделе пакете для обороны и инфраструктуры.

По словам Брантнер, она и ее однопартийцы не голосовали за миллиарды, потраченные на немецкую обороноспособность, чтобы будущее федеральное правительство могло "опять наполнить российскую военную копилку газовыми деньгами".

Кстати, недавно стало известно, что немецкий друг Путина Маттиас Варниг со времен работы в тайной полиции Штази лоббирует в США перезапуск "Северного потока-2".

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