У Німеччині Партія зелених закликає майбутнього канцлера ФРН та лідера консервативного ХДС Фрідріха Мерца оперативно відреагувати на переговори США та Росії щодо відродження російських газогонів.

Німецька влада обурена спільними планами США та РФ

Нещодавно скандальний російський дипломат Сергій Лавров офіційно підтвердив, що Кремль та Білий дім проводять перемовини щодо "Північних потоків".

На цю заяву відреагувала очільниця Партії Зелених Франциска Брантнер.

Якщо Лавров зараз говорить про те, що США і Росія ведуть переговори про введення в експлуатацію "Північного потоку-2", майбутній канцлер повинен безпомилково дати зрозуміти, що це не в інтересах ні Німеччини, ні Європи, — наголосила німецька політикиня. Поширити

На цьому тлі вона згадала про ухвалений минулого тижня пакет для оборони та інфраструктури.

За словами Брантнер, вона та її однопартійці не голосували за мільярди, витрачені на німецьку обороноздатність, щоб майбутній федеральний уряд міг “знову наповнити російську військову скарбничку газовими грошима”.