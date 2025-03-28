У Німеччині Партія зелених закликає майбутнього канцлера ФРН та лідера консервативного ХДС Фрідріха Мерца оперативно відреагувати на переговори США та Росії щодо відродження російських газогонів.
Головні тези:
- Очільниця Партії Зелених Франциска Брантнер відреагувала на заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
- Вона хоче, щоб Мерц розставив всі крапки над “і” у цьому питанні.
Німецька влада обурена спільними планами США та РФ
Нещодавно скандальний російський дипломат Сергій Лавров офіційно підтвердив, що Кремль та Білий дім проводять перемовини щодо "Північних потоків".
На цю заяву відреагувала очільниця Партії Зелених Франциска Брантнер.
На цьому тлі вона згадала про ухвалений минулого тижня пакет для оборони та інфраструктури.
За словами Брантнер, вона та її однопартійці не голосували за мільярди, витрачені на німецьку обороноздатність, щоб майбутній федеральний уряд міг “знову наповнити російську військову скарбничку газовими грошима”.
До слова, нещодавно стало відомо, що німецький друг Путіна Маттіас Варніг з часів роботи в таємній поліції Штазі лобіює у США перезапуск "Північного потоку-2".
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-