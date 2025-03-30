Сварка Зеленського і Трампа змінила правила гри в Європі

Гучний конфлікт у Білому домі призвів до того, що європейські лідери врешті-решт усвідомили, що повинні покладатися лише на себе. Старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Петро Бурас звертає увагу на те, що зараз у Брюсселя на порядку денному політика, яка була б немислима лише кілька тижнів тому.
Головні тези:
- Майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц налаштований рішуче, щоб змінити політику країни.
- Президент Франції Емманюель Макрон активно пропагує європейську стратегічну автономію від США.
Європа зрозуміла, що залишилася без захисту США
За словами експерта, кардинальні зміни відбулися в Німеччині, де майбутній канцлер Фрідріх Мерц виграв голосування в парламенті за скасування "боргового гальма" Німеччини — механізму обмеження державних запозичень.
Саме пробудження Німеччини вказує на те, що Європа стикнулася з поворотним моментом у своїй історії.
Ні для кого не секрет, що французький лідер Еммануель Макрон наразі активно розглядає можливість поширення захисту свого ядерного арсеналу на європейських союзників.
Глава республіки давно закликав до європейської "стратегічної автономії" від США, а сварка Володимира Зеленського та Дональда Трампа підштовхнула Макрона до серйозних рішень.
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