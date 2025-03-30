Сварка Зеленського і Трампа змінила правила гри в Європі

Гучний конфлікт у Білому домі призвів до того, що європейські лідери врешті-решт усвідомили, що повинні покладатися лише на себе. Старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Петро Бурас звертає увагу на те, що зараз у Брюсселя на порядку денному політика, яка була б немислима лише кілька тижнів тому.