Що не так з переговорами США та Росії щодо України — пояснення Сікорського

На переконання глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, в Україні сприймають переговори команд президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стосовно завершення війни як певний "поштовх" у ситуації. Однак є певний нюанс, на яку більшість людей не звертають увагу.

Сікорський оцінив переговори Вашингтона та Москви

Шеф польської дипломатії звертає увагу на те, що такі переговори "суперечать канонам дипломатії".

Згідно з традиційним каноном, спочатку ви відкриваєте якийсь конфіденційний канал комунікації, досліджуєте наміри іншої сторони, потім вибудовуєте певну довіру, і лише потім лідери благословляють угоду, яка майже готова. Радослав Сікорский Глава МЗС Польщі

За словами польського дипломата, не можна ігнорувати той факт, що в очільника Білого дому є свій особистий стиль.

Сікорський також зазначив, що команда українського лідера Володимира Зеленського довіряє рішенням та планам Дональда Трампа.