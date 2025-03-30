Що не так з переговорами США та Росії щодо України — пояснення Сікорського
Категорія
Політика
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Що не так з переговорами США та Росії щодо України — пояснення Сікорського

Сікорський оцінив переговори Вашингтона та Москви
Джерело:  TVN24

На переконання глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, в Україні сприймають переговори команд президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стосовно завершення війни як певний "поштовх" у ситуації. Однак є певний нюанс, на яку більшість людей не звертають увагу.

Головні тези:

  • Білий дім та Кремль ігнорують традиційні канони дипломатії.
  • Особистий стиль Трампа впливає на спосіб ведення перемовин з офіційною Москвою.

Сікорський оцінив переговори Вашингтона та Москви

Шеф польської дипломатії звертає увагу на те, що такі переговори "суперечать канонам дипломатії".

Згідно з традиційним каноном, спочатку ви відкриваєте якийсь конфіденційний канал комунікації, досліджуєте наміри іншої сторони, потім вибудовуєте певну довіру, і лише потім лідери благословляють угоду, яка майже готова.

Радослав Сікорский

Радослав Сікорский

Глава МЗС Польщі

За словами польського дипломата, не можна ігнорувати той факт, що в очільника Білого дому є свій особистий стиль.

Сікорський також зазначив, що команда українського лідера Володимира Зеленського довіряє рішенням та планам Дональда Трампа.

Українці кажуть, що це дає надію на пришвидшення певних процесів, які, як вони сподіваються, приведуть до міцного миру. Тож вони висловлюють Дональду Трампу вотум довіри, — наголосив шеф польської дипломатії.

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