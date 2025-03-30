Що не так з переговорами США та Росії щодо України — пояснення Сікорського

На переконання глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, в Україні сприймають переговори команд президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стосовно завершення війни як певний "поштовх" у ситуації. Однак є певний нюанс, на яку більшість людей не звертають увагу.
Головні тези:
- Білий дім та Кремль ігнорують традиційні канони дипломатії.
- Особистий стиль Трампа впливає на спосіб ведення перемовин з офіційною Москвою.
Сікорський оцінив переговори Вашингтона та Москви
Шеф польської дипломатії звертає увагу на те, що такі переговори "суперечать канонам дипломатії".
За словами польського дипломата, не можна ігнорувати той факт, що в очільника Білого дому є свій особистий стиль.
Сікорський також зазначив, що команда українського лідера Володимира Зеленського довіряє рішенням та планам Дональда Трампа.
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