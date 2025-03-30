Что не так с переговорами США и России по Украине — объяснение Сикорского
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Политика
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Что не так с переговорами США и России по Украине — объяснение Сикорского

Сикорский оценил переговоры Вашингтона и Москвы
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Источник:  TVN24

По убеждению главы МИД Польши Радослава Сикорского, в Украине воспринимают переговоры команд президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина по поводу завершения войны как определенный "толчок" в ситуации. Однако есть определенный нюанс, на который большинство людей не обращают внимания.

Главные тезисы

  • Белый дом и Кремль игнорируют традиционные каноны дипломатии.
  • Личный стиль Трампа оказывает влияние на способ ведения переговоров с официальной Москвой.

Сикорский оценил переговоры Вашингтона и Москвы

Шеф польской дипломатии обращает внимание на то, что подобные переговоры "противоречат канонам дипломатии".

Согласно традиционному канону, сначала вы открываете какой-то конфиденциальный канал коммуникации, исследуете намерения другой стороны, затем выстраиваете определенное доверие, и лишь потом лидеры благословляют почти готовое соглашение.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

По словам польского дипломата, нельзя игнорировать тот факт, что у главы Белого дома есть свой личный стиль.

Сикорский также отметил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского доверяет решениям и планам Дональда Трампа.

Украинцы говорят, что это дает надежду на ускорение определенных процессов, которые, как они надеются, приведут к крепкому миру. Так что они выражают Дональду Трампу вотум доверия, — подчеркнул шеф польской дипломатии.

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