Что не так с переговорами США и России по Украине — объяснение Сикорского

По убеждению главы МИД Польши Радослава Сикорского, в Украине воспринимают переговоры команд президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина по поводу завершения войны как определенный "толчок" в ситуации. Однако есть определенный нюанс, на который большинство людей не обращают внимания.
Главные тезисы
- Белый дом и Кремль игнорируют традиционные каноны дипломатии.
- Личный стиль Трампа оказывает влияние на способ ведения переговоров с официальной Москвой.
Сикорский оценил переговоры Вашингтона и Москвы
Шеф польской дипломатии обращает внимание на то, что подобные переговоры "противоречат канонам дипломатии".
По словам польского дипломата, нельзя игнорировать тот факт, что у главы Белого дома есть свой личный стиль.
Сикорский также отметил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского доверяет решениям и планам Дональда Трампа.
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