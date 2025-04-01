Трамп вступился за Украину и отверг циничное требование Путина

Американский лидер Дональд Трамп категорически выступил против идеи российского диктатора Владимира Путина о введении временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран.
Главные тезисы
- В Госдепе заявили об активной работе над прекращением огня в Украине.
- У Трампа подчеркнули, что Украина является конституционной демократией, и ее управление определяют Конституция и народ.
Трамп не поддался новому шантажу Путина
С заявлением по этому поводу выступила спикер Госдепа США Темми Брюс.
Она официально подтвердила, что команда Дональда Трампа активно работает над полным прекращением огня в Украине и переговорами сторон для окончательного и длительного урегулирования.
По ее словам, Белый дом делает все возможное, чтобы привести официальные Киев и Москву за стол переговоров.
Как уже упоминалось ранее, 27 марта российский диктатор Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы.
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