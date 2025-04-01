Трамп вступился за Украину и отверг циничное требование Путина

Американский лидер Дональд Трамп категорически выступил против идеи российского диктатора Владимира Путина о введении временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран.

Трамп не поддался новому шантажу Путина

С заявлением по этому поводу выступила спикер Госдепа США Темми Брюс.

Она официально подтвердила, что команда Дональда Трампа активно работает над полным прекращением огня в Украине и переговорами сторон для окончательного и длительного урегулирования.

По ее словам, Белый дом делает все возможное, чтобы привести официальные Киев и Москву за стол переговоров.

Да, мы знаем, что Россия предлагала временную администрацию в Украине, но ее не одобрил президент Трамп. Украина — конституционная демократия, и ее управление определяют Конституция и украинский народ, — отметила Темми Брюс. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, 27 марта российский диктатор Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы.