Трамп вступился за Украину и отверг циничное требование Путина
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Трамп вступился за Украину и отверг циничное требование Путина

Трамп
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Источник:  Суспільне

Американский лидер Дональд Трамп категорически выступил против идеи российского диктатора Владимира Путина о введении временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран.

Главные тезисы

  • В Госдепе заявили об активной работе над прекращением огня в Украине.
  • У Трампа подчеркнули, что Украина является конституционной демократией, и ее управление определяют Конституция и народ.

Трамп не поддался новому шантажу Путина

С заявлением по этому поводу выступила спикер Госдепа США Темми Брюс.

Она официально подтвердила, что команда Дональда Трампа активно работает над полным прекращением огня в Украине и переговорами сторон для окончательного и длительного урегулирования.

По ее словам, Белый дом делает все возможное, чтобы привести официальные Киев и Москву за стол переговоров.

Да, мы знаем, что Россия предлагала временную администрацию в Украине, но ее не одобрил президент Трамп. Украина — конституционная демократия, и ее управление определяют Конституция и украинский народ, — отметила Темми Брюс.

Как уже упоминалось ранее, 27 марта российский диктатор Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы.

В принципе, конечно, можно было под эгидой ООН, США, с европейскими странами, конечно, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность ведения в Украине временного управления. Для того чтобы провести демократические выборы, — цинично заявил нелегитимный глава Кремля.

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