Трамп разозлился на Зеленского из-за соглашения о недрах — что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от важного соглашения по поводу полезных ископаемых
Главные тезисы
- Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский стремится отказаться от соглашения по редкоземельным элементам, что вызвало гнев президента США.
- Трамп предсказывает возникновение серьезных проблем для Зеленского в случае отказа от соглашения, намекая на негативные последствия для Украины.
Трамп прогнозирует большие проблемы для Зеленского: что произошло
Об этом Трамп сказал журналистам 30 марта.
Также глава США упомянул о стремлении Украины стать членом НАТО.
Он хочет быть членом НАТО, но никогда не станет членом НАТО. Он это понимает, — сказал Трамп.
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