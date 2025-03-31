Трамп разозлился на Зеленского из-за соглашения о недрах — что известно
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Политика
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Трамп разозлился на Зеленского из-за соглашения о недрах — что известно

Трамп
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Источник:  Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от важного соглашения по поводу полезных ископаемых

Главные тезисы

  • Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский стремится отказаться от соглашения по редкоземельным элементам, что вызвало гнев президента США.
  • Трамп предсказывает возникновение серьезных проблем для Зеленского в случае отказа от соглашения, намекая на негативные последствия для Украины.

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Об этом Трамп сказал журналистам 30 марта.

Он пытается отказаться от соглашения по редкоземельным элементам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Также глава США упомянул о стремлении Украины стать членом НАТО.

Он хочет быть членом НАТО, но никогда не станет членом НАТО. Он это понимает, — сказал Трамп.

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