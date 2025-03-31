Трамп розлютився на Зеленського через ​​угоду про надра — що відомо
Категорія
Політика
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Трамп розлютився на Зеленського через ​​угоду про надра — що відомо

Трамп
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Джерело:  Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито президент України Володимир Зеленський хоче відмовитися від важливої ​​угоди щодо корисних копалин

Головні тези:

  • Трамп заявив, що Зеленський хоче відмовитися від угоди про корисні копалини, спричиняючи йому проблеми.
  • Президент США також зазначив, що Україна не стане членом НАТО, хоча має таке бажання.

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Про це Трамп сказав журналістам 30 березня.

Він намагається відмовитися від угоди стосовно рідкісноземельних елементів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Також очільник США згадав про прагнення України стати членом НАТО.

Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не стане членом НАТО. Він це розуміє, — сказав Трамп.

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