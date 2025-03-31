Трамп розлютився на Зеленського через ​​угоду про надра — що відомо

Про це Трамп сказав журналістам 30 березня.

Він намагається відмовитися від угоди стосовно рідкісноземельних елементів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми.

Також очільник США згадав про прагнення України стати членом НАТО.

Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не стане членом НАТО. Він це розуміє, — сказав Трамп.