Трамп розлютився на Зеленського через ​​угоду про надра — що відомо

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито президент України Володимир Зеленський хоче відмовитися від важливої угоди щодо корисних копалин
Головні тези:
- Трамп заявив, що Зеленський хоче відмовитися від угоди про корисні копалини, спричиняючи йому проблеми.
- Президент США також зазначив, що Україна не стане членом НАТО, хоча має таке бажання.
Трамп прогнозує великі проблеми для Зеленського: що сталося
Про це Трамп сказав журналістам 30 березня.
Також очільник США згадав про прагнення України стати членом НАТО.
Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не стане членом НАТО. Він це розуміє, — сказав Трамп.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-