Професори Єльського університету Снайдер, Шор і Стенлі звільняються через політику Трампа

Єльський університет залишають одразу три відомі критики президента США Дональда Трампа: професори історії — подружжя Тімоті Снайдер і Марсі Шор — а також професор філософії Джейсон Стенлі. Ці рішення були ухвалені на тлі атак нової адміністрації на вищу освіту у Штатах.

Снайдер, Стенлі та Шор залишають Єль

Як зазначає Yale Daily News, професори залишають не лише виш — вони вирішили взагалі виїхати зі Штатів, поки при владі тут залишається Дональд Трамп та його команда.

Згідно з останніми даними, Снайдер, Стенлі та Шор перейдуть на посади в Університеті Торонто та будуть викладати у Munk School.

За словами Джейсона Стенлі, він був вимушений звільнитися через політичний клімат у Сполучених Штатах. Його також вразило те, як Колумбійський університет потерпає від атак з боку Білого дому.

Що важливо розуміти, команда Дональда Трампа пригрозила депортувати двох студентів, які брали участь у протестах у Колумбійському університеті, і відкликала 400 мільйонів доларів, виділених на фінансування досліджень вишу.

На тлі такого потужного тиску виш був змушений погодитися на низку вимог адміністрації Трампа, зокрема щодо перегляду своєї політики.

Марсі Шор офіційно підтвердила, що школа Манка давно намагалася залучити її та Снайдера і що пара серйозно розглядала пропозиції “протягом останніх двох років”.

Нагадаємо, Тімоті Снайдер є амбасадором UNITED24 — він багато разів публічно підтримував український народ на тлі війни, яку веде Росія.