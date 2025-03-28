Анджеліна Джолі підтримала українку після ракетного удару РФ — фото

Американська акторка Анджеліна Джолі висловила свою підтримку 14-річній українці Поліні, яка була серйозно поранена під час ракетного обстрілу Ізюму 4 лютого 2025 року.

Джолі продовжує допомагати українцям

Наразі Поліна лікується в "Охматдит" — через травму вона не може ходити, однак медики роблять все можливе, щоб ця її мрія втілилася в реальність.

Про ще одну мрію дівчинки подбала команда United24 — як виявилося, юнка завжди дуже хотіла познайомитися з відомою акторкою Анджеліною Джолі.

Фото: facebook.com/u24.gov.ua

Дізнавшись про травму Поліни, зірка Голлівуду передала їй записку, в якій залишила слова підтримки для неї. А також артистка поспілкувалася з українкою по відеозв'язку.

Фото: facebook.com/u24.gov.ua

Її найбільша мрія — знову ходити. Ми зробили все можливе, щоб допомогти здійснити її другу мрію. Американська акторка поспілкувалася з Поліною онлайн, а також передала їй записку зі словами підтримки, — наголосила команда United24. Поширити

Фото: facebook.com/u24.gov.ua

Що важливо розуміти, Анджеліна Джолі багато разів підтримувала український народ під час війни.

Ба більше, на початку повномасштабного вторгнення Росії — у квітні 2022 року — зірка неочікувано для всіх приїхала до України.

Вона побувала у Львові, де поспілкувалася з українцями на центральному вокзалі міста.