Анджеліна Джолі підтримала українку після ракетного удару РФ — фото

Американська акторка Анджеліна Джолі висловила свою підтримку 14-річній українці Поліні, яка була серйозно поранена під час ракетного обстрілу Ізюму 4 лютого 2025 року.
Головні тези:
- Медики роблять все можливе, щоб Поліна знову змогла ходити.
- Анджеліна Джолі багато разів підтримувала український народ на тлі війни, яку веде Росія.
Джолі продовжує допомагати українцям
Наразі Поліна лікується в "Охматдит" — через травму вона не може ходити, однак медики роблять все можливе, щоб ця її мрія втілилася в реальність.
Про ще одну мрію дівчинки подбала команда United24 — як виявилося, юнка завжди дуже хотіла познайомитися з відомою акторкою Анджеліною Джолі.
Дізнавшись про травму Поліни, зірка Голлівуду передала їй записку, в якій залишила слова підтримки для неї. А також артистка поспілкувалася з українкою по відеозв'язку.
Що важливо розуміти, Анджеліна Джолі багато разів підтримувала український народ під час війни.
Ба більше, на початку повномасштабного вторгнення Росії — у квітні 2022 року — зірка неочікувано для всіх приїхала до України.
Вона побувала у Львові, де поспілкувалася з українцями на центральному вокзалі міста.
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