Бред Пітт несподівано звернувся до Джолі після скандального розлучення
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Бред Пітт несподівано звернувся до Джолі після скандального розлучення

Бред Пітт і Анджеліна Джолі
Джерело:  Radar Online

 Голлівудський актор Бред Пітт уперше після гучного розлучення звернувся до ексдружини Анджеліни Джолі. Виявилося, він хоче налагодити діалог заради спільних дітей.

Головні тези:

  • Бред Пітт збентежений тим, що відбувається з його дітьми від Анджеліни Джолі.
  • Актор розраховує на спільну відповідальність у вихованні 21-річного сина Пакса, який нещодавно двічі потрапив у ДТП.

Бред Пітт хоче примирення з Джолі

Згідно з даними інсайдерів, актор після тривалої судової тяганини вирішив, що настав час миритися з колишньою дружиною.

Пітт хоче повернутися у життя їхніх дітей, брати в ньому активну участь, адже переконаний, що їм важко без батька.

Зірка планує сконцентрувати увагу на вихованні їхнього 21-річного сина Пакса, адже схвильований тим, що відбувається з підлітком останнім часом.

Що важливо розуміти, нещодавно названий син подружжя двічі за короткий проміжок часу потрапив у ДТП. Сталося це, коли хлопчик катався на своєму електровелосипеді.

Бред хоче повернути себе в життя їхніх дітей. І він відчайдушно хвилюється за Пакса. Він звернувся до Анджеліни, бо відчуває, що йому (Паксу — ред.) потрібен стійкий вплив у його житті. Він хвилюється, що врешті-решт він розіб'ється в аварії, якщо продовжить так, — розповіло анонімне джерело видання.

Поки невідомо, як сама Джолі відреагувала на цю пропозицію колишнього чоловіка.

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