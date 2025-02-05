Бред Пітт несподівано звернувся до Джолі після скандального розлучення

Голлівудський актор Бред Пітт уперше після гучного розлучення звернувся до ексдружини Анджеліни Джолі. Виявилося, він хоче налагодити діалог заради спільних дітей.

Бред Пітт хоче примирення з Джолі

Згідно з даними інсайдерів, актор після тривалої судової тяганини вирішив, що настав час миритися з колишньою дружиною.

Пітт хоче повернутися у життя їхніх дітей, брати в ньому активну участь, адже переконаний, що їм важко без батька.

Зірка планує сконцентрувати увагу на вихованні їхнього 21-річного сина Пакса, адже схвильований тим, що відбувається з підлітком останнім часом.

Що важливо розуміти, нещодавно названий син подружжя двічі за короткий проміжок часу потрапив у ДТП. Сталося це, коли хлопчик катався на своєму електровелосипеді.

Бред хоче повернути себе в життя їхніх дітей. І він відчайдушно хвилюється за Пакса. Він звернувся до Анджеліни, бо відчуває, що йому (Паксу — ред.) потрібен стійкий вплив у його житті. Він хвилюється, що врешті-решт він розіб'ється в аварії, якщо продовжить так, — розповіло анонімне джерело видання. Поширити

Поки невідомо, як сама Джолі відреагувала на цю пропозицію колишнього чоловіка.