Бред Пітт несподівано звернувся до Джолі після скандального розлучення

Голлівудський актор Бред Пітт уперше після гучного розлучення звернувся до ексдружини Анджеліни Джолі. Виявилося, він хоче налагодити діалог заради спільних дітей.
Головні тези:
- Бред Пітт збентежений тим, що відбувається з його дітьми від Анджеліни Джолі.
- Актор розраховує на спільну відповідальність у вихованні 21-річного сина Пакса, який нещодавно двічі потрапив у ДТП.
Бред Пітт хоче примирення з Джолі
Згідно з даними інсайдерів, актор після тривалої судової тяганини вирішив, що настав час миритися з колишньою дружиною.
Пітт хоче повернутися у життя їхніх дітей, брати в ньому активну участь, адже переконаний, що їм важко без батька.
Зірка планує сконцентрувати увагу на вихованні їхнього 21-річного сина Пакса, адже схвильований тим, що відбувається з підлітком останнім часом.
Що важливо розуміти, нещодавно названий син подружжя двічі за короткий проміжок часу потрапив у ДТП. Сталося це, коли хлопчик катався на своєму електровелосипеді.
Поки невідомо, як сама Джолі відреагувала на цю пропозицію колишнього чоловіка.
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