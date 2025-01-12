Анджеліна Джолі рятує постраждалих внаслідок пожеж у Лос-Анджелесі — відео

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі не залишилася осторонь трагедії у Лос-Анджелесі, який останні кілька днів потерпає від масштабних пожеж. До процесу допомоги людям вона залучила навіть сина Нокса.

Джолі вирішила прихистити у себе постраждалих внаслідок пожеж

Зірка Голлівуду, яка завжди славилася своєю емпатією, не змогла проігнорувати страждання людей.

Як зізналася журналістам Джолі, вона прихистила у своєму особняку постраждалих людей.

Акторку помітили біля супермаркету з 16-річним сином Ноксом. Разом вони купували продукти та воду для людей, які залишилися в їхньому будинку у Лос-Фелісі, після чого завантажували їв в авто.

У нас вдома є люди. Зараз я піклуюся про близьких мені людей і приймаю їх у себе вдома. Анджеліна Джолі Американська акторка

Анджеліна Джолі також не приховує, що планує пожертвувати кошти на допомогу пожежникам.

До слова, до цієї ініціативи уже долучилися Кайлі Дженнер, Марк Цукерберг, принц Гаррі, Меган Маркл та інші.

Що відомо про пожежі у Лос-Анджелесі

Згідно з останніми даними, протягом останньої доби вогонь поширився ще на 400 га.

Пожежі пошкодили або знищили понад 12 000 будівель. 16 людей загинули, ще щонайменше 13 осіб вважаються зниклими безвісти.

Рятувальники попереджають про те, що кількість загиблих зросте, коли пожежники зможуть проводити обшуки по домівках.

Вогонь знищив цілі околиці, залишивши тліючі руїни того, що раніше було будинками та майном людей.

Національна метеорологічна служба попередила про посилення вітру. Станом на 12 січня близько 50 000 споживачів залишаються без світла.