Анджеліна Джолі заявила про самотність на тлі чуток про одруження Бреда Пітта

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі зізналася, що інколи відчуває себе самотньою. Відверта заява зірки пролунала після того, як стало відомо, що її колишній Бред Пітт знову вирішив створити родину.

Джолі розкриває увесь спектр своїх емоцій

За словами 49-річної акторки, більшість часу вона проводить на самоті.

Анджеліна Джолі не приховує, що почувається одинокою, так само як і її героїня оперна співачка Марія Каллас з фільму "Марія".

Зірку від цього не рятують ні слава, ні фанати, ні гроші.

У мене є діти, яких я люблю, але, будучи дорослою, я часто самотня, я відчуваю, що ототожнюю себе із самотністю, яку вона відчуває. Анджеліна Джолі Голлівудська акторка

Що важливо розуміти, після розлучення Джолі приписували романи, зокрема, з британським репером Акалою. Проте фактично це були лише чутки.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт до розлучення (Фото: flickr.com)

Що відбувається у житті Бреда Пітта

За словами інсайдерів, голлівудський актор все-таки вирішив узаконити стосунки зі своєю коханою — віцепрезиденткою ювелірного бренду Anita Ko Інес де Рамон.

Попри це, вказано, що Джолі не дає цьому статися.

Бред дійсно хоче одружитися знову, але Енджі все ще стоїть на шляху. Він просто хоче, щоб усе закінчилося. Вона тягнула майже десять років. Тепер зволікає із завершенням їхнього розлучення, — розповів інсайдер з оточення Пітта. Поширити

Відома, що Анджеліна Джолі чекає на повноліття дітей — Нокса і Вів'єн, щоб мати важелі тиску на Пітта.