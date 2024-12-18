Анджеліна Джолі заявила про самотність на тлі чуток про одруження Бреда Пітта

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі зізналася, що інколи відчуває себе самотньою. Відверта заява зірки пролунала після того, як стало відомо, що її колишній Бред Пітт знову вирішив створити родину.
Головні тези:
- Анджеліна Джолі відзначила, що часто відчуває себе самотньою, попри славу та гроші.
- Інсайдери розповідають про наміри Бреда Пітта узаконити стосунки зі своєю молодою дівчиною, але Джолі заважає цьому.
Джолі розкриває увесь спектр своїх емоцій
За словами 49-річної акторки, більшість часу вона проводить на самоті.
Анджеліна Джолі не приховує, що почувається одинокою, так само як і її героїня оперна співачка Марія Каллас з фільму "Марія".
Зірку від цього не рятують ні слава, ні фанати, ні гроші.
Що важливо розуміти, після розлучення Джолі приписували романи, зокрема, з британським репером Акалою. Проте фактично це були лише чутки.
Що відбувається у житті Бреда Пітта
За словами інсайдерів, голлівудський актор все-таки вирішив узаконити стосунки зі своєю коханою — віцепрезиденткою ювелірного бренду Anita Ko Інес де Рамон.
Попри це, вказано, що Джолі не дає цьому статися.
Відома, що Анджеліна Джолі чекає на повноліття дітей — Нокса і Вів'єн, щоб мати важелі тиску на Пітта.
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