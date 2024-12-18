Анджелина Джоли заявила об одиночестве на фоне слухов о женитьбе Брэда Питта
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Анджелина Джоли заявила об одиночестве на фоне слухов о женитьбе Брэда Питта

Джоли
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Источник:  Daily Mail

Голливудская актриса Анджелина Джоли призналась, что иногда чувствует себя одинокой. Откровенное заявление звезды прозвучало после того, как стало известно, что ее бывший Брэд Питт снова решил создать семью.

Главные тезисы

  • Анджелина Джоли заявила, что часто чувствует себя одинокой, несмотря на славу и деньги.
  • Инсайдеры рассказывают о намерениях Брэда Питта узаконить отношения со своей молодой девушкой, но Джоли мешает этому.

Джоли раскрывает весь спектр своих эмоций

По словам 49-летней актрисы, большинство времени она проводит в одиночестве.

Анджелина Джоли не скрывает, что чувствует себя одинокой, равно как и ее героиня — оперная певица Мария Каллас из фильма "Мария".

Звезду от этого не спасают ни слава, ни фанаты, ни деньги.

У меня есть дети, которых я люблю, но, будучи взрослой, я часто одинока, я чувствую, что отождествляю себя с одиночеством, которое оно чувствует.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Голливудская актриса

Что важно понимать, после развода Джоли приписывали романы, в частности с британским рэпером Акалой. Однако фактически это были только слухи.

Анджелина Джоли и Брэд Питт к разводу (Фото: flickr.com)

Что происходит в жизни Брэда Питта

По словам инсайдеров, голливудский актер все-таки решил узаконить отношения со своей любимой — вице-президентом ювелирного бренда Anita Ko Инес де Рамон.

Несмотря на это, указано, что Джоли мешает этому процессу.

Брэд действительно хочет жениться снова, но Энджи все еще стоит на пути. Он просто хочет, чтобы все кончилось. Она тянула почти десять лет. Теперь медлит с завершением их развода, — рассказал инсайдер из окружения Питта.

Известно, что Анджелина Джоли ждет совершеннолетия детей — Нокса и Вивьен, чтобы иметь рычаги давления на Питта.

Анджелина использует это как тактику, чтобы сохранить контроль над Брэдом. Она злится из-за того, что он счастлив, — рассказывают анонимные источники.

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