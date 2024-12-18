Анджелина Джоли заявила об одиночестве на фоне слухов о женитьбе Брэда Питта

Голливудская актриса Анджелина Джоли призналась, что иногда чувствует себя одинокой. Откровенное заявление звезды прозвучало после того, как стало известно, что ее бывший Брэд Питт снова решил создать семью.
Главные тезисы
- Анджелина Джоли заявила, что часто чувствует себя одинокой, несмотря на славу и деньги.
- Инсайдеры рассказывают о намерениях Брэда Питта узаконить отношения со своей молодой девушкой, но Джоли мешает этому.
Джоли раскрывает весь спектр своих эмоций
По словам 49-летней актрисы, большинство времени она проводит в одиночестве.
Анджелина Джоли не скрывает, что чувствует себя одинокой, равно как и ее героиня — оперная певица Мария Каллас из фильма "Мария".
Звезду от этого не спасают ни слава, ни фанаты, ни деньги.
Что важно понимать, после развода Джоли приписывали романы, в частности с британским рэпером Акалой. Однако фактически это были только слухи.
Что происходит в жизни Брэда Питта
По словам инсайдеров, голливудский актер все-таки решил узаконить отношения со своей любимой — вице-президентом ювелирного бренда Anita Ko Инес де Рамон.
Несмотря на это, указано, что Джоли мешает этому процессу.
Известно, что Анджелина Джоли ждет совершеннолетия детей — Нокса и Вивьен, чтобы иметь рычаги давления на Питта.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-