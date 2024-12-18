Брэду Питту предложили 60 млн долл за воссоединение с Джоли. Что решил актер

Голливудский продюсер Дэнни Росснер обратился с неожиданным предложением к актеру Брэду Питту. Последний получил шанс воссоединиться на экране с бывшей женой Анджелиной Джоли за сумасшедшую сумму — 60 миллионов долларов.

Идея о воссоединении пока не реалистична

По словам Дэнни Росснера, он намерен снять фильм, основанный на реальных событиях во время Второй мировой войны, где Джоли и Питт могли бы сыграть влюбленную пару.

Инсайдеры журналистов утверждают, что воссоединение бывших почти невозможно, поскольку между ними, мягко говоря, напряженные отношения после скандального развода.

Более того, как известно, до сих пор продолжаются громкие судебные баталии по разделу имущества и опеки над шестью детьми.

Ни Анджелина Джоли, ни представители ее команды пока не отреагировали на эту неожиданную идею, однако люди из окружения Питта утверждают, что он категорически против.

Анджелина Джоли и Брэд Питт к разводу (Фото: flickr.com)

Что конкретно заявил Брэд Питт на этот счет

Как оказалось, актер четко дал понять, что "ни за что" не "опустится" к совместной работе с экс-женой, поскольку сейчас они "самые злейшие враги".

Ни за какие деньги в мире Брэд не появится в фильме с Анджелиной снова. Это, безусловно, вызывало бы общественный интерес, но это не то, о чем он когда-нибудь думал бы в этот момент. Сейчас они — злейшие враги, поэтому Брэд ни за что не опустится до того, чтобы получать какие-либо деньги за разговор с Энджи на экране, — утверждает один из инсайдеров. Поделиться

Что интересно, по убеждению отдельных кинокритиков, предложение продюсера было "хитрым рекламным трюком", и на самом деле он якобы не был заинтересован в сотрудничестве с актерами, как и они.