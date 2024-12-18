Бреду Пітту запропонували 60 млн дол за возз'єднання з Джолі. Що вирішив актор

Голлівудський продюсер Денні Росснер звернувся з неочікуваною пропозицією до актора Бреда Пітта. Останній отримав шанс возз'єднатися на екрані з колишньою дружиною Анджеліною Джолі за шалену суму — 60 мільйонів доларів.
Головні тези:
- Попри шалену суму грошей, актор відмовився від спільної роботи з колишньою дружиною.
- Виявилося, що Пітт та Джолі наразі є “найлютішими ворогами”.
- Анджеліна на цю пропозицію поки не відреагувала.
Ідея щодо возз'єднання наразі не є реалістичною
За словами Денні Росснера, він має намір зняти стрічку, засновану на реальних подіях під час Другої світової війни, де Джолі та Пітт могли б зіграти закохану пару.
Інсайдери журналістів стверджують, що возз'єднання колишніх майже неможливе, оскільки між ними, м'яко кажучи, напружені стосунки після скандального розлучення.
Ба більше, як відомо, досі тривають гучні судові баталії щодо поділу майна та опіки над шістьма дітьми.
Ні Анджеліна Джолі, ні представники її команди поки що не відреагували на цю неочікувану ідею, однак люди з оточення Пітт стверджують, що він категорично проти.
Що конкретно заявив Бред Пітт з цього приводу
Як виявилося, актор чітко дав зрозуміти, що "нізащо" не "опуститься" до спільної роботи з ексдружиною, оскільки зараз вони “найлютіші вороги".
Що цікаво, на переконання окремих кінокритиків, пропозиція продюсера була "хитрим рекламним трюком", і насправді він нібито не був зацікавлений у співпраці з акторами, як і вони.
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