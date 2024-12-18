Бреду Пітту запропонували 60 млн дол за возз'єднання з Джолі. Що вирішив актор

Голлівудський продюсер Денні Росснер звернувся з неочікуваною пропозицією до актора Бреда Пітта. Останній отримав шанс возз'єднатися на екрані з колишньою дружиною Анджеліною Джолі за шалену суму — 60 мільйонів доларів.

Ідея щодо возз'єднання наразі не є реалістичною

За словами Денні Росснера, він має намір зняти стрічку, засновану на реальних подіях під час Другої світової війни, де Джолі та Пітт могли б зіграти закохану пару.

Інсайдери журналістів стверджують, що возз'єднання колишніх майже неможливе, оскільки між ними, м'яко кажучи, напружені стосунки після скандального розлучення.

Ба більше, як відомо, досі тривають гучні судові баталії щодо поділу майна та опіки над шістьма дітьми.

Ні Анджеліна Джолі, ні представники її команди поки що не відреагували на цю неочікувану ідею, однак люди з оточення Пітт стверджують, що він категорично проти.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт до розлучення (Фото: flickr.com)

Що конкретно заявив Бред Пітт з цього приводу

Як виявилося, актор чітко дав зрозуміти, що "нізащо" не "опуститься" до спільної роботи з ексдружиною, оскільки зараз вони “найлютіші вороги".

Ні за які гроші у світі Бред не з'явиться у фільмі з Анджеліною знову. Це, безумовно, викликало б суспільний інтерес, але це не те, про що він коли-небудь думав би в цей момент. Нині вони — найлютіші вороги, тому Бред нізащо не опуститься до того, щоб отримувати будь-які гроші за розмову з Енджі на екрані, — стверджує один з інсайдерів. Поширити

Що цікаво, на переконання окремих кінокритиків, пропозиція продюсера була "хитрим рекламним трюком", і насправді він нібито не був зацікавлений у співпраці з акторами, як і вони.