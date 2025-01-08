Масштабні лісові пожежі накрили Лос-Анджелес — фото та відео
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Масштабні лісові пожежі накрили Лос-Анджелес — фото та відео

пожежі у Лос-Анджелесі
Джерело:  The Telegraph

У Лос-Анджелесі лісові пожеж охопили окремі райони на заході міста. Влада Каліфорнії уже оголосила надзвичайний стан.

Головні тези:

  • Мешканці районів, де почалися пожежі, були вимушені негайно евакуюватися.
  • Сильний вітер наразі заважає пожежникам приборкати вогонь.
  • Багато маєтків голлівудських зірок опинилися під загрозою в районі Пасіфік-Палісейдс.

Що відомо про пожежі у Лос-Анджелесі

Місцева влада закликала мешканців районів, де вирують пожежі, негайно евакуюватись.

До прикладу, у районі Палісейдс мешкає близько 30 тисяч людей. Станом на сьогодні під загрозою перебувають близько 10 тисяч будинків. Сильний вітер заважає оперативно загасити вогонь.

За словами пожежників, незначне загоряння кущів за лічені години перетворилося на бурхливе пекло, вогонь помчав до району Пасіфік-Палісейдс. Наразі палає територія у понад 11 кв. км.

Район Пасіфік-Палісейд межує з Малібу й складається з мальовничих вулиць на схилах пагорбів і звивистих доріг, що простягаються до пляжів Тихого океану.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом офіційно підтвердив, що вогонь вже знищив багато будівель.

Будинки зірок також постраждали

Журналісти звертають увагу на те, що в багатому районі Пасіфік-Палісейдс розташовані маєтки багатьох голлівудських зірок.

Так, зірка "Зоряних воєн" Марк Гемілл, який активно підтримує Україну на тлі війни з РФ, назвав пожежу "найжахливішою з 1993 року".

А актор "Поліцейської академії" Стів Гуттенберг розповів, що допомагав пожежникам, звільнити проїзд для їхніх машин.

Серед зірок, які мають будинки у цьому районі, Том Генкс, Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, Джеймс Вуд і зірка баскетболу Кауї Леонард.

За словами Джеймса Вуда, він був змушений залишити свій будинок й наразі не знає, чи зміг він пережити цю пожежу.

Таке відчуття, ніби втратив кохану людину, — зізнався актор.

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