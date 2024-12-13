За інформацією керівника Тернопільської ОВА Степана Куйбіди, внаслідок ранкової масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ у Тернопільському районі було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, на якому спалахнула масштабна пожежа.

Що відомо про пошкодження та пожежу на об’єкті критичної інфраструктури на Тернопільщині

У Тернопільському районі через ракетну атаку Росії пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, — зазначає керівник ОВА Поширити

За його словами, працівники пожежно-рятувальної служби отримали інформацію про вибухи у двох місцях Тернопільського району о 8:30.

Перший випадок стосується об'єкта критичної інфраструктури. Сталося загоряння. Там працювали 43 рятувальники за допомогою 11 одиниць техніки, — повідомив Куйбіда. Поширити

О 9:55, за словами керівника ОВА, розпочали ліквідовувати наслідки події.

Також зафіксовано падіння уламків біля житлових будинків, внаслідок роботи ППО. Загиблих і постраждалих немає.

За інформацією представників ДСНС Тернопільської області, на Тернопільщині внаслідок ракетного удару пошкоджено промисловий об'єкт.

Виникла масштабна пожежа. До ліквідації наслідків надзвичайної події залучалися 57 рятувальників та 16 одиниць техніки.

Що відомо про наслідки масованої атаки російських окупантів по інших регіонах

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