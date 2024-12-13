За інформацією керівника Тернопільської ОВА Степана Куйбіди, внаслідок ранкової масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ у Тернопільському районі було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, на якому спалахнула масштабна пожежа.
Головні тези:
- Внаслідок ранкової атаки Росії у Тернопільському районі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, на якому спалахнула масштабна пожежа.
- У результаті ракетного удару на Тернопільщині було знищено промисловий об'єкт та виникла масштабна пожежа, що призвело до залучення значної кількості рятувальників та техніки.
- Сили протиповітряної оборони знищили значну кількість російських ракет та безпілотників, але наслідки атаки відчутні для енергетичної інфраструктури країни.
- ДТЕК повідомив про серйозні пошкодження обладнання теплоелектростанцій внаслідок масованого удару росіян. Прикарпаття та Львівщина стали місцем найбільш масованих атак в рамках воєнних дій.
- У Львівській області та Одесі почалися проблеми з постачанням електроенергії та води через атаки на об'єкти енергетики. Коригування графіків відключень можливе.
Що відомо про пошкодження та пожежу на об’єкті критичної інфраструктури на Тернопільщині
За його словами, працівники пожежно-рятувальної служби отримали інформацію про вибухи у двох місцях Тернопільського району о 8:30.
О 9:55, за словами керівника ОВА, розпочали ліквідовувати наслідки події.
Також зафіксовано падіння уламків біля житлових будинків, внаслідок роботи ППО. Загиблих і постраждалих немає.
За інформацією представників ДСНС Тернопільської області, на Тернопільщині внаслідок ракетного удару пошкоджено промисловий об'єкт.
Виникла масштабна пожежа. До ліквідації наслідків надзвичайної події залучалися 57 рятувальників та 16 одиниць техніки.
Що відомо про наслідки масованої атаки російських окупантів по інших регіонах
Сили ППО знищили 81 з 94 російських ракет та 80 з 193 безпілотників, ще 105 дронів були локаційно втрачені.
Це один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці.
У ДТЕК повідомили, що росіяни масовано вдарили по ТЕС, серйозно пошкодивши обладнання.
Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни. Є влучання.
У Львівській області атаковані об'єкти енергетики. Будуть зміни в графіках відключень світла.
Світло та вода зникли в деяких районах Одеси.
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