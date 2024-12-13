По информации руководителя Тернопольской ОВА Степана Куйбиды, в результате утренней массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ в Тернопольском районе был поврежден объект критической инфраструктуры, на котором вспыхнул масштабный пожар.
Главные тезисы
- Масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры в Тернополе вызван утренней массированной ракетно-дроновой атакой преступной армии РФ.
- Российские удары привели к серьезным повреждениям теплоэлектростанций и промышленных объектов, что вызвало масштабные пожары и проблемы с энергоснабжением.
- Силы противовоздушной обороны нанесли значительный ответный удар по ракетам и беспилотникам, но нанесенный ущерб затронул энергетическую инфраструктуру страны.
- Прикарпатье, Львовщина и Одесса стали местами наиболее массированных атак в рамках военных действий, что привело к необходимости привлечения спасателей и техники.
- Последствия массированных ударов российских оккупантов ощущаются не только в Тернопольской области, но и в других регионах, где возникли проблемы с поставкой электроэнергии и воды.
Что известно о повреждении и пожаре на объекте критической инфраструктуры в Тернопольской области
По его словам, работники пожарно-спасательной службы получили информацию о взрывах в двух местах Тернопольского района в 8:30.
В 9.55, по словам руководителя ОВА, начали ликвидировать последствия происшествия.
Также зафиксировано падение обломков возле жилых домов в результате работы ПВО. Погибших и пострадавших нет.
По информации представителей ГСЧС Тернопольской области, в Тернопольской области в результате ракетного удара поврежден промышленный объект.
Возник масштабный пожар. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекалось 57 спасателей и 16 единиц техники.
Что известно о последствиях массированной атаки российских оккупантов по другим регионам
Силы ПВО уничтожили 81 из 94 российских ракет и 80 из 193 беспилотников, еще 105 дронов были локационно потеряны.
Это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.
В ДТЭК сообщили, что россияне массированно ударили по ТЭС, серьезно повредив оборудование.
Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны.
Во Львовской области атакованы объекты энергетики. Грядут изменения в графиках отключений света.
Свет и вода исчезли в некоторых районах Одессы.
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