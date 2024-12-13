По информации руководителя Тернопольской ОВА Степана Куйбиды, в результате утренней массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ в Тернопольском районе был поврежден объект критической инфраструктуры, на котором вспыхнул масштабный пожар.

Что известно о повреждении и пожаре на объекте критической инфраструктуры в Тернопольской области

В Тернопольском районе из-за ракетной атаки России поврежден объект критической инфраструктуры, отмечает руководитель ОВА Поделиться

По его словам, работники пожарно-спасательной службы получили информацию о взрывах в двух местах Тернопольского района в 8:30.

Первый случай касается объекта критической инфраструктуры. Произошло возгорание. Там работали 43 спасателя с помощью 11 единиц техники, — сообщил Куйбида. Поделиться

В 9.55, по словам руководителя ОВА, начали ликвидировать последствия происшествия.

Также зафиксировано падение обломков возле жилых домов в результате работы ПВО. Погибших и пострадавших нет.

По информации представителей ГСЧС Тернопольской области, в Тернопольской области в результате ракетного удара поврежден промышленный объект.

Возник масштабный пожар. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекалось 57 спасателей и 16 единиц техники.

Что известно о последствиях массированной атаки российских оккупантов по другим регионам

Силы ПВО уничтожили 81 из 94 российских ракет и 80 из 193 беспилотников, еще 105 дронов были локационно потеряны.

Это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.

В ДТЭК сообщили, что россияне массированно ударили по ТЭС, серьезно повредив оборудование.

Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны.

Во Львовской области атакованы объекты энергетики. Грядут изменения в графиках отключений света.

Свет и вода исчезли в некоторых районах Одессы.