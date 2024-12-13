ПВО уничтожила 81 ракету и 80 ударных дронов во время массированной атаки РФ

12-13 декабря страна-агрессорка Россия нанесла один из самых масштабных ударов по энергетике Украины. Силы ПВО уже озвучили результаты своей работы.
Главные тезисы
- Украина отразила одну из самых масштабных массированных атак РФ на энергетику.
- Силы ПВО уничтожили 81 ракету и 80 ударных дронов врага во время нападения.
- Президент Зеленский сообщил об уничтожении 11 ракет истребителями F-16.
Что известно о новой массированной атаке РФ на Украину
Что важно понимать, новую масштабную атаку армия РФ начала еще в 14:00 12 декабря — в целом она продолжалась до 10:00 13 декабря.
Враг в очередной раз прибег к комбинированному воздушному нападению на Украину ракетами разных типов и ударными дронами.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника — 94 ракеты и 193 БпЛА, а именно:
4 аэробалистических ракеты Х-47М2 «Кинжал» из истребителей МиГ-31К, район пусков — Тамбовская обл.;
2 баллистические ракеты «Искандер-М», район пусков — Брянская обл., ТОТ Крыма;
1 баллистическая ракета KN-23, район пусков — Брянская обл.;
55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков — Волгоградская обл.;
24 крылатых ракет «Калибр», район пусков акватория Черного моря;
7 крылатых ракет «Искандер-К», район пусков — Воронежская, Ростовская обл.;
1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, район пусков воздушное пространство над ТОТ Луганской обл.;
193 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово — РФ.
ПВО уничтожила большинство вражеских целей
К отражению новой масштабной атаки врага были привлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По словам президента Владимира Зеленского, не менее 11 ракет сбили F-16.
Совместными усилиями силам ПВО удалось сбить:
80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/«Калибр»/«Искандер-К»;
1 баллистическую ракету "Искандер-М";
80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.
105 вражеских беспилотников с помощью активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локационно потеряны), пять вернулись в Россию, еще один — в Беларусь.
Что важно понимать, российский удар в основном был направлен на объекты энергетики Украины.
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