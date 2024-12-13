ПВО уничтожила 81 ракету и 80 ударных дронов во время массированной атаки РФ

12-13 декабря страна-агрессорка Россия нанесла один из самых масштабных ударов по энергетике Украины. Силы ПВО уже озвучили результаты своей работы.

Что известно о новой массированной атаке РФ на Украину

Что важно понимать, новую масштабную атаку армия РФ начала еще в 14:00 12 декабря — в целом она продолжалась до 10:00 13 декабря.

Враг в очередной раз прибег к комбинированному воздушному нападению на Украину ракетами разных типов и ударными дронами.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил за этот период выявлено 287 средств воздушного нападения противника — 94 ракеты и 193 БпЛА, а именно:

4 аэробалистических ракеты Х-47М2 «Кинжал» из истребителей МиГ-31К, район пусков — Тамбовская обл.;

2 баллистические ракеты «Искандер-М», район пусков — Брянская обл., ТОТ Крыма;

1 баллистическая ракета KN-23, район пусков — Брянская обл.;

55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков — Волгоградская обл.;

24 крылатых ракет «Калибр», район пусков акватория Черного моря;

7 крылатых ракет «Искандер-К», район пусков — Воронежская, Ростовская обл.;

1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, район пусков воздушное пространство над ТОТ Луганской обл.;

193 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово — РФ.

ПВО уничтожила большинство вражеских целей

К отражению новой масштабной атаки врага были привлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По словам президента Владимира Зеленского, не менее 11 ракет сбили F-16.

Фото: facebook.com/kpszsu

Совместными усилиями силам ПВО удалось сбить:

80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/«Калибр»/«Искандер-К»;

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

105 вражеских беспилотников с помощью активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локационно потеряны), пять вернулись в Россию, еще один — в Беларусь.

Что важно понимать, российский удар в основном был направлен на объекты энергетики Украины.