ППО знищила 81 ракету та 80 ударних дронів під час масованої атаки РФ

12-13 грудня країна-агресорка Росія здійснила один із найбільш масштабних ударів по енергетиці України. Сили ППО уже озвучили результати своєї роботи.

Що відомо про нову масовану атаку РФ на Україну

Що важливо розуміти, нову масштабну атаку армія РФ розпочала ще о 14:00 12 грудня — загалом вона тривала до 10:00 13 грудня.

Ворог вкотре вдався до комбінованого повітряного нападу на Україну ракетами різних типів та ударними дронами

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА, а саме:

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К, район пусків — Тамбовська обл.;

2 балістичні ракети «Іскандер-М», район пусків — Брянська обл., ТОТ Криму;

1 балістична ракета KN-23, район пусків — Брянська обл.;

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл.;

24 крилатих ракет «Калібр», район пусків акваторія Чорного моря;

7 крилатих ракет «Іскандер-К», район пусків — Воронезька, Ростовська обл.;

1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської обл.;

193 ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово — РФ.

ППО знищила більшість ворожих цілей

До відбиття нової масштабної атаки ворога були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За словами президента Володимира Зеленського, щонайменше 11 ракет збили F-16.

Фото: facebook.com/kpszsu

Спільними зусиллями силам ППО вдалося збити:

80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/«Калібр»/«Іскандер-К»;

1 балістичної ракети «Іскандер-М»;

80 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу.

105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять — повернулись в Росію, ще один — в Білорусь.

Що важливо розуміти, російський удар в основному був спрямований на об’єкти енергетики України.