Ночью и утром враг совершил очередную, уже двенадцатую с начала года, массированную ракетно-дроновую атаку на энергосистему. Повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах. Вследствие этого вынужденно был увеличен объем мер ограничения потребления, а именно количество очередей графика почасовых отключений по сравнению с предыдущим прогнозом на текущие сутки, отмечают в пресс-службе Укрэнерго.