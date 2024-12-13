Украинские АЭС снизили мощность из-за массированной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские АЭС снизили мощность из-за массированной атаки РФ

АЭС
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Источник:  МАГАТЭ

Представители мониторинговой миссии МАГАТЭ отметили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по энергообъектам в Украине действующие АЭС вынуждены были снизить мощность генерации электроэнергии на 5 из 9 работающих энергоблоков.

Главные тезисы

  • Массированная атака РФ привела к снижению мощности украинских АЭС на 5 из 9 энергоблоков.
  • Аварийно-восстановительные работы на поврежденных энергообъектах начались сразу после атаки.
  • Увеличение дефицита мощностей привело к почасовым отключениям и ограничениям потребления электроэнергии.
  • Массированные ракетно-дроновые атаки на энергосистему Украины ограничивают производство электроэнергии.
  • Ситуация потребует времени для восстановления нормального режима работы энергосистемы Украины.

Что известно о снижении мощности производства электроэнергии украинскими АЭС на фоне массированной атаки РФ

Сегодня 5 из 9 действующих энергоблоков Украины сократили мощность из-за возобновления атак на энергетическую инфраструктуру, — говорится в сообщении МАГАТЭ.

В Укрэнерго раскрыли состояние энергосистемы после массированной атаки РФ

Ночью и утром враг совершил очередную, уже двенадцатую с начала года, массированную ракетно-дроновую атаку на энергосистему. Повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах. Вследствие этого вынужденно был увеличен объем мер ограничения потребления, а именно количество очередей графика почасовых отключений по сравнению с предыдущим прогнозом на текущие сутки, отмечают в пресс-службе Укрэнерго.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах начались сразу после отбоя воздушной тревоги.

В "Укрэнерго" признали, что массированная ракетно-дроновая атака преступной армии РФ привела к увеличению дефицита мощностей в энергосистеме Украины.

Поэтому вынужденно применяются почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В настоящее время во всех регионах применяются три очереди графика почасовых отключений одновременно.

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