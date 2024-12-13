Представители мониторинговой миссии МАГАТЭ отметили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по энергообъектам в Украине действующие АЭС вынуждены были снизить мощность генерации электроэнергии на 5 из 9 работающих энергоблоков.
Главные тезисы
- Массированная атака РФ привела к снижению мощности украинских АЭС на 5 из 9 энергоблоков.
- Аварийно-восстановительные работы на поврежденных энергообъектах начались сразу после атаки.
- Увеличение дефицита мощностей привело к почасовым отключениям и ограничениям потребления электроэнергии.
- Массированные ракетно-дроновые атаки на энергосистему Украины ограничивают производство электроэнергии.
- Ситуация потребует времени для восстановления нормального режима работы энергосистемы Украины.
Что известно о снижении мощности производства электроэнергии украинскими АЭС на фоне массированной атаки РФ
Today, 5 of Ukraine’s 9 operating nuclear reactor units have reduced power output due to renewed attacks on energy infrastructure.— IAEA — International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) December 13, 2024
В Укрэнерго раскрыли состояние энергосистемы после массированной атаки РФ
Отмечается, что аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах начались сразу после отбоя воздушной тревоги.
В "Укрэнерго" признали, что массированная ракетно-дроновая атака преступной армии РФ привела к увеличению дефицита мощностей в энергосистеме Украины.
Поэтому вынужденно применяются почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
В настоящее время во всех регионах применяются три очереди графика почасовых отключений одновременно.
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