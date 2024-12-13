Представники моніторингової місії МАГАТЕ зазначили, що внаслідок масованої ракетної-дронової атаки злочинної армії РФ по енергооб'єктах в Україні діючі АЕС змушені були знизити потужність генерації електроенергії на 5 з 9 працюючих енергоблоків.

Що відомо про зниження потужності виробництва електроенергії українськими АЕС на тлі масованої атаки РФ

Сьогодні 5 з 9 діючих енергоблоків України скоротили потужність через відновлення атак на енергетичну інфраструктуру, — йдеться у повідомленні МАГАТЕ. Поширити

Today, 5 of Ukraine’s 9 operating nuclear reactor units have reduced power output due to renewed attacks on energy infrastructure. — IAEA — International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) December 13, 2024

В Укренерго розкрили стан енергосистеми після масованої атаки РФ

Вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже дванадцяту від початку року, масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему. Пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього — вимушено був збільшений обсяг заходів обмеження споживання, а саме — кількість черг графіка погодинних відключень, порівняно з попереднім прогнозом на поточну добу, — зазначають у пресслужбі “Укренерго”. Поширити

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах почались одразу після відбою повітряної тривоги. В "Укренерго" запевнили, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки російських ударів.

В “Укренерго” визнали, що масована ракетно-дронова атака злочинної армії РФ призвела до збільшення дефіциту потужностей в енергосистемі України.

Через це вимушено застосовуються погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.