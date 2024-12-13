Українські АЕС знизили потужність через масовану атаку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські АЕС знизили потужність через масовану атаку РФ

АЕС
Джерело:  МАГАТЕ

Представники моніторингової місії МАГАТЕ зазначили, що внаслідок масованої ракетної-дронової атаки злочинної армії РФ по енергооб'єктах в Україні діючі АЕС змушені були знизити потужність генерації електроенергії на 5 з 9 працюючих енергоблоків. 

Головні тези:

  • Масована атака злочинної армії РФ призвела до зниження потужності українських АЕС.
  • Укренерго розкрило стан енергосистеми після масованої атаки РФ, яка призвела до збільшення дефіциту потужностей та обмежень споживання електроенергії.
  • Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб'єктах розпочалися негайно після атаки, щоб якнайшвидше усунути наслідки російських ударів.
  • Масована ракетно-дронова атака з РФ обмежила виробництво електроенергії в Україні, що призвело до погодинних відключень побутових споживачів та обмежень для промисловості та бізнесу.

Що відомо про зниження потужності виробництва електроенергії українськими АЕС на тлі масованої атаки РФ

Сьогодні 5 з 9 діючих енергоблоків України скоротили потужність через відновлення атак на енергетичну інфраструктуру, — йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

В Укренерго розкрили стан енергосистеми після масованої атаки РФ

Вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже дванадцяту від початку року, масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему. Пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього — вимушено був збільшений обсяг заходів обмеження споживання, а саме — кількість черг графіка погодинних відключень, порівняно з попереднім прогнозом на поточну добу, — зазначають у пресслужбі “Укренерго”.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах почались одразу після відбою повітряної тривоги. В "Укренерго" запевнили, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки російських ударів. 

В “Укренерго” визнали, що масована ракетно-дронова атака злочинної армії РФ призвела до збільшення дефіциту потужностей в енергосистемі України.

Через це вимушено застосовуються погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. 

Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно.

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