Представники моніторингової місії МАГАТЕ зазначили, що внаслідок масованої ракетної-дронової атаки злочинної армії РФ по енергооб'єктах в Україні діючі АЕС змушені були знизити потужність генерації електроенергії на 5 з 9 працюючих енергоблоків.
Головні тези:
- Масована атака злочинної армії РФ призвела до зниження потужності українських АЕС.
- Укренерго розкрило стан енергосистеми після масованої атаки РФ, яка призвела до збільшення дефіциту потужностей та обмежень споживання електроенергії.
- Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб'єктах розпочалися негайно після атаки, щоб якнайшвидше усунути наслідки російських ударів.
- Масована ракетно-дронова атака з РФ обмежила виробництво електроенергії в Україні, що призвело до погодинних відключень побутових споживачів та обмежень для промисловості та бізнесу.
Що відомо про зниження потужності виробництва електроенергії українськими АЕС на тлі масованої атаки РФ
Today, 5 of Ukraine’s 9 operating nuclear reactor units have reduced power output due to renewed attacks on energy infrastructure.— IAEA — International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) December 13, 2024
В Укренерго розкрили стан енергосистеми після масованої атаки РФ
Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах почались одразу після відбою повітряної тривоги. В "Укренерго" запевнили, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки російських ударів.
В “Укренерго” визнали, що масована ракетно-дронова атака злочинної армії РФ призвела до збільшення дефіциту потужностей в енергосистемі України.
Через це вимушено застосовуються погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно.
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