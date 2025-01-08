Масштабные лесные пожары накрыли Лос-Анджелес — фото и видео
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Масштабные лесные пожары накрыли Лос-Анджелес — фото и видео

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Источник:  The Telegraph

В Лос-Анджелесе лесные пожары охватили отдельные районы на западе города. Власти Калифорнии уже объявили чрезвычайное положение.

Главные тезисы

  • Жители районов, где начались пожары, были вынуждены немедленно эвакуироваться.
  • Сильный ветер мешает пожарным погасить огонь.
  • Многие имения голливудских звезд оказались под угрозой в районе Пасифик-Палисейдс.

Что известно о пожарах в Лос-Анджелесе

Местные власти призвали жителей районов, где бушуют пожары, немедленно эвакуироваться.

К примеру, в районе Палисейдс проживает около 30 тысяч человек. Сейчас под угрозой оказались около 10 тысяч домов. Сильный ветер мешает оперативно потушить огонь.

По словам пожарных, незначительное возгорание кустов за считанные часы превратилось в ад, огонь помчался в район Пасифик-Палисейдс. В настоящее время пылает территория более чем в 11 кв. км.

Район Пасифик-Палисейд граничит с Малибу и состоит из живописных улиц на склонах холмов и извилистых дорог, простирающихся до пляжей Тихого океана.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом официально подтвердил, что огонь уже уничтожил очень много зданий.

Дома звезд также пострадали

Журналисты обращают внимание на то, что в богатом районе Пасифик-Палисейдс расположены имения многих голливудских звезд.

Так, звезда "Звездных войн" Марк Гэмилл, активно поддерживающий Украину на фоне войны с РФ, назвал пожар "самым ужасным с 1993 года".

А актер "Полицейской академии" Стив Гуттенберг рассказал, что помогал пожарным освободить проезд для их машин.

Среди звезд, у которых есть дома в этом районе, Том Хенкс, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Джеймс Вуд и звезда баскетбола Кауи Леонард.

По словам Джеймса Вуда, он был вынужден покинуть свой дом и пока не знает, смог ли он пережить этот пожар.

Такое ощущение, будто потерял любимого человека, — признался актер.

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