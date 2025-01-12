Анджелина Джоли спасает пострадавших в результате пожаров в Лос-Анджелесе — видео

Голливудская актриса Анджелина Джоли не осталась в стороне на фоне трагедии в Лос-Анджелесе, который последние несколько дней страдает от масштабных пожаров. К процессу помощи людям она привлекла даже сына Нокса.
Главные тезисы
- Актриса Анджелина Джоли помогает жертвам пожаров в Лос-Анджелесе и приютила пострадавших в своем особняке.
- Она привлекла к этому сына Нокса, который вместе с ней покупал продукты для пострадавших.
- Среди приобщившихся к помощи также Кайли Дженнер, Марк Цукерберг, принц Гарри и Меган Маркл.
Джоли решила приютить у себя пострадавших в результате пожаров
Звезда Голливуда, всегда славившаяся своей эмпатией, не смогла проигнорировать страдания людей.
Как призналась журналистам Джоли, она приютила в своем особняке пострадавших людей.
Актрису заметили возле супермаркета с 16-летним сыном Ноксом. Вместе они покупали продукты и воду для людей, оставшихся в их доме в Лос-Фелисе, после чего загружали в авто.
Анджелина Джоли также не скрывает, что планирует пожертвовать средства на помощь пожарным.
К слову, к этой инициативе также присоединились Кайли Дженнер, Марк Цукерберг, принц Гарри, Меган Маркл и другие.
Что известно о пожарах в Лос-Анджелесе
Согласно последним данным, за последние сутки огонь распространился еще на 400 га.
Пожары повредили или уничтожили более 12 000 зданий. 16 человек погибли, еще по меньшей мере 13 человек числятся пропавшими без вести.
Спасатели предупреждают о том, что количество погибших вырастет, когда пожарные смогут проводить обыски по домам.
Огонь уничтожил целые окрестности, оставив тлеющие развалины того, что раньше было домами и имуществом людей.
Национальная метеорологическая служба предупредила об усилении ветра. По состоянию на 12 января около 50 тысяч людей остаются без света.
Лесной пожар привел к эвакуации жителей города. Кроме того, стало известно, что Лос-Анджелес прошел огненный торнадо.
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