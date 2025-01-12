Анджелина Джоли спасает пострадавших в результате пожаров в Лос-Анджелесе — видео

Голливудская актриса Анджелина Джоли не осталась в стороне на фоне трагедии в Лос-Анджелесе, который последние несколько дней страдает от масштабных пожаров. К процессу помощи людям она привлекла даже сына Нокса.

Джоли решила приютить у себя пострадавших в результате пожаров

Звезда Голливуда, всегда славившаяся своей эмпатией, не смогла проигнорировать страдания людей.

Как призналась журналистам Джоли, она приютила в своем особняке пострадавших людей.

Актрису заметили возле супермаркета с 16-летним сыном Ноксом. Вместе они покупали продукты и воду для людей, оставшихся в их доме в Лос-Фелисе, после чего загружали в авто.

У нас дома есть люди. Сейчас я забочусь о близких мне людях и приютила их у себя дома. Анджелина Джоли Американская актриса

Анджелина Джоли также не скрывает, что планирует пожертвовать средства на помощь пожарным.

К слову, к этой инициативе также присоединились Кайли Дженнер, Марк Цукерберг, принц Гарри, Меган Маркл и другие.

Что известно о пожарах в Лос-Анджелесе

Согласно последним данным, за последние сутки огонь распространился еще на 400 га.

Пожары повредили или уничтожили более 12 000 зданий. 16 человек погибли, еще по меньшей мере 13 человек числятся пропавшими без вести.

Спасатели предупреждают о том, что количество погибших вырастет, когда пожарные смогут проводить обыски по домам.

Огонь уничтожил целые окрестности, оставив тлеющие развалины того, что раньше было домами и имуществом людей.

Национальная метеорологическая служба предупредила об усилении ветра. По состоянию на 12 января около 50 тысяч людей остаются без света.