Брэд Питт неожиданно обратился к Джоли после скандального развода

Голливудский актер Брэд Питт впервые после громкого развода обратился к экс-жене Анджелине Джоли. Оказалось, он хочет наладить диалог ради общих детей.

Брэд Питт хочет примирения с Джоли

Согласно данным инсайдеров, актер после длительной судебной волокиты решил, что пора мириться с бывшей женой.

Питт хочет вернуться в жизнь их детей, принимать в ней активное участие, ведь убежден, что им тяжело без отца.

Звезда планирует сконцентрировать внимание на воспитании их 21-летнего сына Пакса, взволнованный тем, что происходит с подростком в последнее время.

Что важно понимать, недавно названный сын дважды за короткий промежуток времени попал в ДТП. Случилось это, когда мальчик катался на своем электровелосипеде.

Брэд хочет вернуться в жизнь их детей. И он отчаянно переживает за Пакса. Он обратился к Анджелине, потому что чувствует, что ему (Паксу — ред.) требуется устойчивое влияние в его жизни. Он беспокоится, что в конце концов он разобьется в аварии, если продолжит так, — рассказал анонимный источник издания. Поделиться

Пока неизвестно, как сама Джоли отреагировала на это предложение бывшего мужа.