Сын Анжелины Джоли попал в ДТП — видео

Как удалось узнать журналистам, названный сын бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта — Пакс — попал в ДТП.

Что произошло с сыном Анджелины Джоли

Согласно последним данным, 21-летний парень ехал на электровелосипеде.

Примечательно, что Пакс двигался, не держась за руль. Свои руки в перчатках он положил на колени и врезался в припаркованный автомобиль.

Что важно понимать, в машине в момент столкновения находились люди.

К счастью, никто не пострадал, однако автомобиль все же нуждается в ремонте, ведь остались царапины и вмятина. Поделиться

Ни Анджелина Джоли, ни Брэд Питт пока не отреагировали на произошедшее.

Стоит обратить внимание на то, что это не первое ДТП, в которое попал Пакс.

Так, летом 2024 года он неудачно притормозил на светофоре, из-за чего врезался в заднюю часть автомобиля, ехавшего впереди него.

Тогда Пакс не имел при себе защитного снаряжения и сильно травмировался. На место ДТП сразу же приехали медики и полиция. Выяснилось, что сын звезд кино получил травму головы и у него было подозрение на кровоизлияние в мозг. Поделиться

Анджелина Джоли отреагировала на пожары в Лос-Анджелесе

Как удалось узнать журналистам, голливудская актриса не осталась в стороне от трагедии в Калифорнии.

Помочь пострадавшим она решила вместе с сыном Ноксом.

По словам Джоли, она приютила в своем особняке людей, о которых нужно было позаботиться.

Журналисты заметили звезду у супермаркета с 16-летним сыном Ноксом.

Вместе они покупали продукты и воду для людей, оставшихся в их доме в Лос-Фелисе, после чего загружали в авто.