Сын Анжелины Джоли попал в ДТП — видео
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Шоу-бизнес
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Сын Анжелины Джоли попал в ДТП — видео

Джоли
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Источник:  Daily Mail

Как удалось узнать журналистам, названный сын бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта — Пакс — попал в ДТП.

Главные тезисы

  • Пакс не держался за руль электровелосипеда, чем спровоцировал такой инцидент.
  • Это не первый случай, когда сын Джоли попадает в ДТП.

Что произошло с сыном Анджелины Джоли

Согласно последним данным, 21-летний парень ехал на электровелосипеде.

Примечательно, что Пакс двигался, не держась за руль. Свои руки в перчатках он положил на колени и врезался в припаркованный автомобиль.

Что важно понимать, в машине в момент столкновения находились люди.

К счастью, никто не пострадал, однако автомобиль все же нуждается в ремонте, ведь остались царапины и вмятина.

Ни Анджелина Джоли, ни Брэд Питт пока не отреагировали на произошедшее.

Стоит обратить внимание на то, что это не первое ДТП, в которое попал Пакс.

Так, летом 2024 года он неудачно притормозил на светофоре, из-за чего врезался в заднюю часть автомобиля, ехавшего впереди него.

Тогда Пакс не имел при себе защитного снаряжения и сильно травмировался. На место ДТП сразу же приехали медики и полиция. Выяснилось, что сын звезд кино получил травму головы и у него было подозрение на кровоизлияние в мозг.

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Как удалось узнать журналистам, голливудская актриса не осталась в стороне от трагедии в Калифорнии.

Помочь пострадавшим она решила вместе с сыном Ноксом.

По словам Джоли, она приютила в своем особняке людей, о которых нужно было позаботиться.

Журналисты заметили звезду у супермаркета с 16-летним сыном Ноксом.

Вместе они покупали продукты и воду для людей, оставшихся в их доме в Лос-Фелисе, после чего загружали в авто.

У нас дома есть люди. Сейчас я забочусь о близких мне людях и принимаю их у себя дома, — откровенно призналась Джоли.

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