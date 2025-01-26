Сын Анжелины Джоли попал в ДТП — видео

Как удалось узнать журналистам, названный сын бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта — Пакс — попал в ДТП.
Главные тезисы
- Пакс не держался за руль электровелосипеда, чем спровоцировал такой инцидент.
- Это не первый случай, когда сын Джоли попадает в ДТП.
Что произошло с сыном Анджелины Джоли
Согласно последним данным, 21-летний парень ехал на электровелосипеде.
Примечательно, что Пакс двигался, не держась за руль. Свои руки в перчатках он положил на колени и врезался в припаркованный автомобиль.
Что важно понимать, в машине в момент столкновения находились люди.
Ни Анджелина Джоли, ни Брэд Питт пока не отреагировали на произошедшее.
Стоит обратить внимание на то, что это не первое ДТП, в которое попал Пакс.
Так, летом 2024 года он неудачно притормозил на светофоре, из-за чего врезался в заднюю часть автомобиля, ехавшего впереди него.
Анджелина Джоли отреагировала на пожары в Лос-Анджелесе
Как удалось узнать журналистам, голливудская актриса не осталась в стороне от трагедии в Калифорнии.
Помочь пострадавшим она решила вместе с сыном Ноксом.
По словам Джоли, она приютила в своем особняке людей, о которых нужно было позаботиться.
Журналисты заметили звезду у супермаркета с 16-летним сыном Ноксом.
Вместе они покупали продукты и воду для людей, оставшихся в их доме в Лос-Фелисе, после чего загружали в авто.
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