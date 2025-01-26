Син Анжеліни Джолі потрапив у ДТП — відео

Як вдалося дізнатися журналістам, названий син колишнього подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта — Пакс — потрапив в ДТП.
Головні тези:
- Пакс не тримався за кермо електровелосипеда, чим і спровокував такий інцидент.
- Це не перший випадок, коли син Джолі потрапляє у ДТП.
Що сталося з сином Анджеліни Джолі
Згідно з останніми даними, 21-річний юнак їхав на електровелосипеді.
Примітно те, що Пакс рухався, не тримаючись за кермо. Свої руки у рукавичках він поклав на коліна та врізався в припарковану автівку.
Що важливо розуміти, в машині в момент зіткнення знаходилися люди.
Ані Анджеліна Джолі, ані Бред Пітт поки не відреагували на те, що сталося.
Варто звернути увагу на те, що це не перша ДТП, у яку потрапив Пакс.
Так, літом 2024 року він невдало пригальмував на світлофорі, через що чого врізався в задню частину автомобіля, що їхав попереду нього.
Анджеліна Джолі відреагувала на пожежі у Лос-Анджелесі
Як вдалося дізнатися журналістам, голлівудська акторка не залишилася осторонь трагедії у Каліфорнії.
Допомогти постраждалим вона вирішила разом з сином Ноксом.
За словами Джолі, вона прихистила у своєму особняку людей, про яких потрібно було попіклуватися.
Журналісти помітили зірку біля супермаркету з 16-річним сином Ноксом.
Разом вони купували продукти та воду для людей, які залишилися в їхньому будинку у Лос-Фелісі, після чого завантажували їв в авто.
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