Син Анжеліни Джолі потрапив у ДТП — відео

Як вдалося дізнатися журналістам, названий син колишнього подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта — Пакс — потрапив в ДТП.

Що сталося з сином Анджеліни Джолі

Згідно з останніми даними, 21-річний юнак їхав на електровелосипеді.

Примітно те, що Пакс рухався, не тримаючись за кермо. Свої руки у рукавичках він поклав на коліна та врізався в припарковану автівку.

Що важливо розуміти, в машині в момент зіткнення знаходилися люди.

На щастя, ніхто не постраждав, проте авто все ж потребує ремонту, адже залишилися подряпини та вм'ятина. Поширити

Ані Анджеліна Джолі, ані Бред Пітт поки не відреагували на те, що сталося.

Варто звернути увагу на те, що це не перша ДТП, у яку потрапив Пакс.

Так, літом 2024 року він невдало пригальмував на світлофорі, через що чого врізався в задню частину автомобіля, що їхав попереду нього.

Тоді Пакс не мав при собі захисного спорядження і сильно травмувався. На місце ДТП одразу ж приїхали медики та поліція. З'ясувалося, що син зірок кіно отримав травму голови і нього була підозра на крововилив у мозок. Поширити

Анджеліна Джолі відреагувала на пожежі у Лос-Анджелесі

Як вдалося дізнатися журналістам, голлівудська акторка не залишилася осторонь трагедії у Каліфорнії.

Допомогти постраждалим вона вирішила разом з сином Ноксом.

За словами Джолі, вона прихистила у своєму особняку людей, про яких потрібно було попіклуватися.

Журналісти помітили зірку біля супермаркету з 16-річним сином Ноксом.

Разом вони купували продукти та воду для людей, які залишилися в їхньому будинку у Лос-Фелісі, після чого завантажували їв в авто.