Анджелина Джоли поддержала украинку после ракетного удара РФ — фото

Американская актриса Анджелина Джоли выразила свою поддержку 14-летней украинке Полине, которая была серьезно ранена во время ракетного обстрела Изюма 4 февраля 2025 года.
Главные тезисы
- Медики делают все возможное, чтобы Полина снова смогла ходить.
- Анджелина Джоли много раз поддерживала украинский народ на фоне войны, которую ведет Россия.
Джоли продолжает помогать украинцам
Полина лечится в "Охматдет" — из-за травмы она не может ходить, однако медики делают все возможное, чтобы эта ее мечта воплотилась в реальность.
О еще одной мечте девочки позаботилась команда United24 — как оказалось, она всегда очень хотела познакомиться с известной актрисой Анджелиной Джоли.
Узнав о травме Полины, звезда Голливуда передала ей записку, в которой оставила слова поддержки. А также артистка пообщалась с украинкой по видеосвязи.
Что важно понимать, Анджелина Джоли многократно поддерживала украинский народ во время войны.
Более того, в начале полномасштабного вторжения России — в апреле 2022 года — звезда неожиданно для всех приехала в Украину.
Она побывала в Львове, где пообщалась с украинцами на центральном вокзале города.
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