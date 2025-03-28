Анджелина Джоли поддержала украинку после ракетного удара РФ — фото
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Культура
Дата публикации

Анджелина Джоли поддержала украинку после ракетного удара РФ — фото

Джоли продолжает помогать украинцам
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Источник:  UNITED24

Американская актриса Анджелина Джоли выразила свою поддержку 14-летней украинке Полине, которая была серьезно ранена во время ракетного обстрела Изюма 4 февраля 2025 года.

Главные тезисы

  • Медики делают все возможное, чтобы Полина снова смогла ходить.
  • Анджелина Джоли много раз поддерживала украинский народ на фоне войны, которую ведет Россия.

Джоли продолжает помогать украинцам

Полина лечится в "Охматдет" — из-за травмы она не может ходить, однако медики делают все возможное, чтобы эта ее мечта воплотилась в реальность.

О еще одной мечте девочки позаботилась команда United24 — как оказалось, она всегда очень хотела познакомиться с известной актрисой Анджелиной Джоли.

Фото: facebook.com/u24.gov.ua

Узнав о травме Полины, звезда Голливуда передала ей записку, в которой оставила слова поддержки. А также артистка пообщалась с украинкой по видеосвязи.

Фото: facebook.com/u24.gov.ua

Ее самая большая мечта — снова ходить. Мы сделали все возможное, чтобы помочь осуществить ее вторую мечту. Американская актриса пообщалась с Полиной онлайн, а также передала ей записку со словами поддержки, — подчеркнула команда United24.

Фото: facebook.com/u24.gov.ua

Что важно понимать, Анджелина Джоли многократно поддерживала украинский народ во время войны.

Более того, в начале полномасштабного вторжения России — в апреле 2022 года — звезда неожиданно для всех приехала в Украину.

Она побывала в Львове, где пообщалась с украинцами на центральном вокзале города.

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