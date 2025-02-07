Анджелина Джоли призналась, что спасло ее от зависимости
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Анджелина Джоли призналась, что спасло ее от зависимости

Джоли
Читати українською
Источник:  People

По словам американской актрисы Анджелины Джоли, именно съёмка в фильмах помогли ей побороть зависимость от сигарет. Безумный ритм в Голливуде принес положительные изменения в жизнь звезды.

Главные тезисы

  • Джоли смогла побороть зависимость при подготовке к смойке в фильме.
  • Роль в фильме “Лара Крофт: Расхитительница гробниц” заставила актрису пересмотреть свои привычки и начать новый этап жизни.

Джоли была зависима от сигарет

Звезда Голливуда не скрывает, что в юности она могла выкуривать много сигарет — около двух пачек в день.

Однако все резко изменилось, когда она получила предложение сыграть главную героиню в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц".

Джоли была вынуждена преодолеть себя и отказаться от вредной привычки.

Я пришла на кастинг в тот период, когда курила по две пачки в день. Мне пришлось полностью изменить свое здоровье и свою жизнь и обнаружить, что я могу делать вещи, о которых я даже не подозревала.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Американская актриса

В это время звезда решила, что будет активно тренироваться и работала над своей физической подготовкой.

Что важно понимать, тренировки проходили утром, днем и вечером.

Я не хотела ничего кроме вкусной пищи, воды и сна в определенный момент. Я начала меняться, мое тело изменилось. В результате я бросила курить, — вспоминает Джоли.

Стоит отметить, что после этого актриса родила ребенка, а впоследствии стала многодетной мамой.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли заявила об одиночестве на фоне слухов о женитьбе Брэда Питта
Джоли
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Сын Анжелины Джоли попал в ДТП — видео
Джоли
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Брэд Питт неожиданно обратился к Джоли после скандального развода
Брэд Питт хочет примирения с Джоли

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?