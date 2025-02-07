Анджелина Джоли призналась, что спасло ее от зависимости

По словам американской актрисы Анджелины Джоли, именно съёмка в фильмах помогли ей побороть зависимость от сигарет. Безумный ритм в Голливуде принес положительные изменения в жизнь звезды.

Джоли была зависима от сигарет

Звезда Голливуда не скрывает, что в юности она могла выкуривать много сигарет — около двух пачек в день.

Однако все резко изменилось, когда она получила предложение сыграть главную героиню в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц".

Джоли была вынуждена преодолеть себя и отказаться от вредной привычки.

Я пришла на кастинг в тот период, когда курила по две пачки в день. Мне пришлось полностью изменить свое здоровье и свою жизнь и обнаружить, что я могу делать вещи, о которых я даже не подозревала. Анджелина Джоли Американская актриса

В это время звезда решила, что будет активно тренироваться и работала над своей физической подготовкой.

Что важно понимать, тренировки проходили утром, днем и вечером.

Я не хотела ничего кроме вкусной пищи, воды и сна в определенный момент. Я начала меняться, мое тело изменилось. В результате я бросила курить, — вспоминает Джоли. Поделиться

Стоит отметить, что после этого актриса родила ребенка, а впоследствии стала многодетной мамой.