Анджелина Джоли призналась, что спасло ее от зависимости

По словам американской актрисы Анджелины Джоли, именно съёмка в фильмах помогли ей побороть зависимость от сигарет. Безумный ритм в Голливуде принес положительные изменения в жизнь звезды.
Главные тезисы
- Джоли смогла побороть зависимость при подготовке к смойке в фильме.
- Роль в фильме “Лара Крофт: Расхитительница гробниц” заставила актрису пересмотреть свои привычки и начать новый этап жизни.
Джоли была зависима от сигарет
Звезда Голливуда не скрывает, что в юности она могла выкуривать много сигарет — около двух пачек в день.
Однако все резко изменилось, когда она получила предложение сыграть главную героиню в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц".
Джоли была вынуждена преодолеть себя и отказаться от вредной привычки.
В это время звезда решила, что будет активно тренироваться и работала над своей физической подготовкой.
Что важно понимать, тренировки проходили утром, днем и вечером.
Стоит отметить, что после этого актриса родила ребенка, а впоследствии стала многодетной мамой.
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