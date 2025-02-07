Анджеліна Джолі зізналася, що врятувало її від залежності

За словами американської акторки Анджеліни Джолі, саме зйомки у фільмах допомогли їй побороти залежність від сигарет. Шалений ритм у Голлівуді приніс позитивні зміни у життя зірки.
Головні тези:
- Джолі змогла побороти залежність під час підготовки до змойки у фільмі.
- Роль у фільмі “Лара Крофт: Розкрадачка гробниць” змусила акторку переглянути свої звички та розпочати новий етап життя.
Джолі була залежною від сигарет
Зірка Голлівуду не приховує, що у юності вона могла викурювати багато цигарок — близько двох упаковок щодня.
Проте все різко змінилося, коли вона отримала пропозицію зіграти головну героїню у фільмі "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць".
Джолі була змушена перебороти себе та відмовитися від шкідливої звички.
Саме тоді зірка вирішила, що буде активно тренуватися та працювала над своєю фізичною підготовкою.
Що важливо розуміти, тренування відбувалися вранці, вдень та ввечері.
Варто також зазначити, що після цього акторка народила дитину, а згодом стала багатодітною мамою.
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