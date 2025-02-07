Анджеліна Джолі зізналася, що врятувало її від залежності
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Анджеліна Джолі зізналася, що врятувало її від залежності

Джолі
Джерело:  People

За словами американської акторки Анджеліни Джолі, саме зйомки у фільмах допомогли їй побороти залежність від сигарет. Шалений ритм у Голлівуді приніс позитивні зміни у життя зірки.

Головні тези:

  • Джолі змогла побороти залежність під час підготовки до змойки у фільмі.
  • Роль у фільмі “Лара Крофт: Розкрадачка гробниць” змусила акторку переглянути свої звички та розпочати новий етап життя.

Джолі була залежною від сигарет

Зірка Голлівуду не приховує, що у юності вона могла викурювати багато цигарок — близько двох упаковок щодня.

Проте все різко змінилося, коли вона отримала пропозицію зіграти головну героїню у фільмі "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць".

Джолі була змушена перебороти себе та відмовитися від шкідливої звички.

Я прийшла на кастинг в той період, коли палила по дві пачки на день. Тож мені довелося повністю змінити своє здоров’я та своє життя і виявити, що я можу робити речі, про які я навіть не підозрювала.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Американська акторка

Саме тоді зірка вирішила, що буде активно тренуватися та працювала над своєю фізичною підготовкою.

Що важливо розуміти, тренування відбувалися вранці, вдень та ввечері.

Я не хотіла нічого, крім смачної їжі, води та сну в певний момент. Я почала змінюватися, моє тіло змінилося. В результаті я кинула палити, — згадує Джолі.

Варто також зазначити, що після цього акторка народила дитину, а згодом стала багатодітною мамою.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Анджеліна Джолі заявила про самотність на тлі чуток про одруження Бреда Пітта
Джолі
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Син Анжеліни Джолі потрапив у ДТП — відео
Джолі
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Бред Пітт несподівано звернувся до Джолі після скандального розлучення
Бред Пітт і Анджеліна Джолі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?