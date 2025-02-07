Анджеліна Джолі зізналася, що врятувало її від залежності

За словами американської акторки Анджеліни Джолі, саме зйомки у фільмах допомогли їй побороти залежність від сигарет. Шалений ритм у Голлівуді приніс позитивні зміни у життя зірки.

Джолі була залежною від сигарет

Зірка Голлівуду не приховує, що у юності вона могла викурювати багато цигарок — близько двох упаковок щодня.

Проте все різко змінилося, коли вона отримала пропозицію зіграти головну героїню у фільмі "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць".

Джолі була змушена перебороти себе та відмовитися від шкідливої звички.

Я прийшла на кастинг в той період, коли палила по дві пачки на день. Тож мені довелося повністю змінити своє здоров’я та своє життя і виявити, що я можу робити речі, про які я навіть не підозрювала. Анджеліна Джолі Американська акторка

Саме тоді зірка вирішила, що буде активно тренуватися та працювала над своєю фізичною підготовкою.

Що важливо розуміти, тренування відбувалися вранці, вдень та ввечері.

Я не хотіла нічого, крім смачної їжі, води та сну в певний момент. Я почала змінюватися, моє тіло змінилося. В результаті я кинула палити, — згадує Джолі. Поширити

Варто також зазначити, що після цього акторка народила дитину, а згодом стала багатодітною мамою.