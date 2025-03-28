Профессора Йельского университета Снайдер, Шор и Стэнли увольняются из-за политики Трампа

Йельский университет оставляют сразу три известных критика президента США Дональда Трампа: профессора истории — супруги Тимоти Снайдер и Марси Шор — а также профессор философии Джейсон Стэнли. Эти решения были приняты на фоне атак новой администрации на высшее образование в Штатах.

Снайдер, Стэнли и Шор покидают Йель

Как отмечает Yale Daily News, профессора покидают не только вуз — они решили вообще уехать из Штатов, пока у власти остается Дональд Трамп и его команда.

Согласно последним данным, Снайдер, Стэнли и Шор перейдут на должности в Университете Торонто и будут преподавать в Munk School.

По словам Джейсона Стэнли, он был вынужден уволиться из-за политического климата в Соединенных Штатах. Его также поразило то, как Колумбийский университет подвергается атакам со стороны Белого дома.

Что важно понимать, команда Дональда Трампа пригрозила депортировать двух студентов, участвовавших в протестах в Колумбийском университете, и отозвала 400 миллионов долларов, выделенных на финансирование исследований вуза.

На фоне такого мощного давления вуз был вынужден согласиться на ряд требований администрации Трампа, в частности, по пересмотру своей политики.

Марси Шор официально подтвердила, что школа Манка давно пыталась переманить ее и Снайдера и что пара серьезно рассматривала предложения "последние два года".

Напомним, Тимоти Снайдер является послом UNITED24 — он многократно публично поддерживал украинский народ на фоне войны, которую ведет Россия.