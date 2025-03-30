"Я очень зол". Трамп упрекнул Путина из-за Зеленского
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"Я очень зол". Трамп упрекнул Путина из-за Зеленского

Трамп публично пригрозил России
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Источник:  NBC News

Президент США Дональд Трамп откровенно признался, что он "очень злой" и "взбешен" из-за того, что тот раскритиковал доверие к руководству украинского лидера Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Президент США угрожает ужесточением санкций против РФ в случае необходимости.
  • Он также анонсировал новые переговоры с Путиным.

Трамп публично пригрозил России

По словам главы Белого дома, Путин знает, что он злой на него из-за заявлений о Владимире Зеленском.

Несмотря на это, президент США еще раз повторил, что у него с российским диктатором "очень хорошие отношения".

Как отметил Дональд Трамп, злоба быстро рассеивается, если Путин делает правильные вещи.

Также американский лидер официально подтвердил, что они планируют снова поговорить на этой неделе.

На этом фоне он повторил, что готов усилить санкции против России, если она не захочет завершать войну.

Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении войны, и если я сочту, что в этом виновата РФ — а это может быть и не так, но если я сочту, что в этом виновата Россия, я введу вторичные тарифы на всю нефть, поступающую из России.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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