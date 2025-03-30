"Я очень зол". Трамп упрекнул Путина из-за Зеленского

Президент США Дональд Трамп откровенно признался, что он "очень злой" и "взбешен" из-за того, что тот раскритиковал доверие к руководству украинского лидера Владимира Зеленского.

Трамп публично пригрозил России

По словам главы Белого дома, Путин знает, что он злой на него из-за заявлений о Владимире Зеленском.

Несмотря на это, президент США еще раз повторил, что у него с российским диктатором "очень хорошие отношения".

Как отметил Дональд Трамп, злоба быстро рассеивается, если Путин делает правильные вещи.

Также американский лидер официально подтвердил, что они планируют снова поговорить на этой неделе.

На этом фоне он повторил, что готов усилить санкции против России, если она не захочет завершать войну.