"Я дуже злий". Трамп дорікнув Путіну через Зеленського

Президент США Дональд Трамп відверто зізнався, що він “дуже злий” та “розлючений” через те, що той розкритикував довіру до керівництва українського лідера Володимира Зеленського.

Трамп публічно пригрозив Росії

За словами очільника Білого дому, Путін знає, що він злий на нього через заяви про Володимира Зеленського.

Попри це, президент США вкотре повторив, що у нього з російським диктатором “дуже хороші відносини”.

Як зазначив Дональд Трамп, “злість швидко розсіюється”, якщо Путін робить правильні речі.

Також американський лідер офіційно підтвердив, що вони планують знову поговорити цього тижня.

На цьому тлі він вкотре повторив, що готовий посилити санкції проти Росії, якщо вона не захоче завершувати війну.