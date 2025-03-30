"Я дуже злий". Трамп дорікнув Путіну через Зеленського
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"Я дуже злий". Трамп дорікнув Путіну через Зеленського

Трамп
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Джерело:  NBC News

Президент США Дональд Трамп відверто зізнався, що він “дуже злий” та “розлючений” через те, що той розкритикував довіру до керівництва українського лідера Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Президент США погрожує посиленням санкцій проти РФ у випадку необхідності.
  • Він також анонсував нові переговори з Путіним.

Трамп публічно пригрозив Росії

За словами очільника Білого дому, Путін знає, що він злий на нього через заяви про Володимира Зеленського.

Попри це, президент США вкотре повторив, що у нього з російським диктатором “дуже хороші відносини”.

Як зазначив Дональд Трамп, “злість швидко розсіюється”, якщо Путін робить правильні речі.

Також американський лідер офіційно підтвердив, що вони планують знову поговорити цього тижня.

На цьому тлі він вкотре повторив, що готовий посилити санкції проти Росії, якщо вона не захоче завершувати війну.

Якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення війни, і якщо я вважатиму, що в цьому винна РФ — а це може бути і не так, але якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія, я запроваджу вторинні тарифи на всю нафту, що надходить з Росії.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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