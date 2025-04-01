Трамп заступився за Україну й відкинув цинічну вимогу Путіна

Американський лідер Дональд Трамп категорично виступив проти ідеї російського диктатора Володимира Путіна про введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн.
Головні тези:
- У Держдепі заявили про активну роботу над припиненням вогню в Україні.
- У Трампа наголосили, що Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та народ.
Трамп не піддався на новий шантаж Путіна
З заявою з цього приводу виступила речниця Держдепу США Теммі Брюс.
Вона офіційно підтвердила, що команда Дональда Трампа активно працює над повним припиненням вогню в Україні та над переговорами сторін для остаточного та тривалого врегулювання.
За її словами, Білий дім робить все можливе, щоб аби привести офіційні Київ та Москву за стіл переговорів.
Як уже згадувалося раніше, 27 березня російський диктатор Володимир Путін запропонував обговорити введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.
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