Трамп заступився за Україну й відкинув цинічну вимогу Путіна

Американський лідер Дональд Трамп категорично виступив проти ідеї російського диктатора Володимира Путіна про введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн.

Трамп не піддався на новий шантаж Путіна

З заявою з цього приводу виступила речниця Держдепу США Теммі Брюс.

Вона офіційно підтвердила, що команда Дональда Трампа активно працює над повним припиненням вогню в Україні та над переговорами сторін для остаточного та тривалого врегулювання.

За її словами, Білий дім робить все можливе, щоб аби привести офіційні Київ та Москву за стіл переговорів.

Так, ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ, — наголосила Теммі Брюс. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 27 березня російський диктатор Володимир Путін запропонував обговорити введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.