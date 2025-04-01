Трамп заступився за Україну й відкинув цинічну вимогу Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп заступився за Україну й відкинув цинічну вимогу Путіна

Трамп
Read in English
Джерело:  Суспільне

Американський лідер Дональд Трамп категорично виступив проти ідеї російського диктатора Володимира Путіна про введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн.

Головні тези:

  • У Держдепі заявили про активну роботу над припиненням вогню в Україні.
  • У Трампа наголосили, що Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та народ.

Трамп не піддався на новий шантаж Путіна

З заявою з цього приводу виступила речниця Держдепу США Теммі Брюс.

Вона офіційно підтвердила, що команда Дональда Трампа активно працює над повним припиненням вогню в Україні та над переговорами сторін для остаточного та тривалого врегулювання.

За її словами, Білий дім робить все можливе, щоб аби привести офіційні Київ та Москву за стіл переговорів.

Так, ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ, — наголосила Теммі Брюс.

Як уже згадувалося раніше, 27 березня російський диктатор Володимир Путін запропонував обговорити введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.

У принципі, звісно, можна було б під егідою ООН, США, з європейськими країнами, звісно, з нашими партнерами та друзями обговорити можливість ведення в Україні тимчасового управління. Для того, щоб провести демократичні вибори, — цинічно заявив нелегітимний глава Кремля.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Негайно розсекретити. Трамп ухвалив екстрене рішення щодо РФ
The White House
Трамп хоче, щоб всі знали результати розслідування
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Я дуже злий". Трамп дорікнув Путіну через Зеленського
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп розлютився на Зеленського через ​​угоду про надра — що відомо
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?